Filistin, ABD'den İsrail'e müdahale talep etti - Son Dakika
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Filistin, ABD'den İsrail'e müdahale talep etti

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da Gazze benzeri yıkım yapmaması için ABD'nin acil müdahalesini istedi.

30.01.2025 00:16
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Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkımı işgal altındaki Batı Şeria'da da tekrarlamaması için ABD'nin müdahalesini talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkmayacağını dile getirmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Katz'ın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği "kışkırtıcı baskının ve sarf ettiği sözlerin" kınandığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı yıkımı Batı Şeria'ya taşımasının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun ve ABD yönetiminin acil müdahalede bulunması talep edildi.

Katz'ın sözleriyle "Filistin yönetiminin kontrolündeki Batı Şeria'da soykırım savaşının yanı sıra tehcir ve ilhakın" hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik suçlarının üstünü örtmek için güvenlik gerekçelerini abarttığına dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu gerekçelerle Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusun yüzde 80'inden fazlasını tehcir etmesinin yanı sıra hem Cenin Mülteci Kampı'nda hem de Cenin kentinin bir kısmında su şebekesini kestiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede evleri, camileri ve altyapıyı tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail'in bölgedeki hastaneleri kuşatma altına aldığına vurgu yapılan açıklamada, "Batı Şeria'da saldırıların sürdürülmesi, yüzlerce demir bariyerlerle dışarıya kapatılması ve Filistinlilerin toplu halde cezalandırılması, İsrail hükümetinin hem Gazze Şeridi'nde hem deBatı Şeria'da gerilimi düşürmek yerine infiali körüklemesi anlamına geliyor." denildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na giderek kamptaki İsrail işgalinin süreceği yönünde açıklama yapmıştı.

İsrail'in Cenin'e saldırıları ve kuşatması

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

Bu saldırılarda şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Öte yandan İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 60 evin yıkıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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