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Filistin Başbakanı: Filistin Devletinin Kurulması Konusunda Uluslararası Fikir Birliği Var - Son Dakika
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Filistin Başbakanı: Filistin Devletinin Kurulması Konusunda Uluslararası Fikir Birliği Var

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası arenada fikir birliği olduğunu belirtti. Iştiyye, uluslararası toplumun İsrail'in tutumuna dikkat kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin devletinin kurulması için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Iştiyye, dünyanın İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmesi gerektiğini ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı: Filistin Devletinin Kurulması Konusunda Uluslararası Fikir Birliği Var
22.01.2024 - 14:15,
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası arenada fikir birliği olduğunu belirtti.

Filistin Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Iştiyye, konuşmasında, "İki devletli çözüm seçeneği çerçevesinde uluslararası bir hareketlilik var. Dünyanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iki devletli çözümü reddeden hükümetinin tutumuna dikkat kesilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın işgali sonlandırmak için çaba sarf etmesi, Filistin devletini tanıması ve Filistin'in BM üyesi olması yönünde oy kullanması gerektiğini ifade eden Iştiyye, "Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var." dedi.

Iştiyye, bu uluslararası fikir birliğinin "işgali sona erdirmeye yönelik Filistin devletini sahada somutlaştıracak pratik adımlara" dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

Filistinlilere yönelik devam edegelen saldırıları, yerleşim birimleri, işgal ve barışı reddetmesi nedeniyle dünyanın İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye başlaması gerektiğini belirten Iştiyye, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki katliam makinasının durdurulması" çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin açıklamasının, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları ile İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri'ni Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getirmesi beklenen toplantıdan önce yapılması dikkati çekti.

Toplantıda, gelecek aylarda " Orta Doğu'da iki devletli çözüm" ilkesinin pekiştirilmesi amacıyla uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesine yönelik hazırlıkların görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının gündem maddeleri içinde ayrıca "AB'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına" ilişkin hazırlıkları da yer alıyor.

Kaynak: AA
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