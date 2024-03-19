Filistin Başbakanı, Gazze'de ateşkes ve yardım kampanyasına liderlik etmek istiyor

Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetin önceliğinin Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası bir yardım kampanyasına liderlik etmek olduğunu belirtti.
Mustafa, kaleme aldığı makalede, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan trajik durumla yüzleşmenin ulusal önceliklerin başında geldiğine dikkati çekerek, "Bu dünyada Gazze'deki halkımızın yaşadığı ve maruz kaldığı cehennemi hiçbir şey haklı gösteremez. Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimci terörü ve şiddetindeki korkutucu artış, ekonomi ve istikrarı bozan, günlük hayatı etkileyen kısıtlamalar ve fonlarımıza yönelik korsanlıkların hiçbir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.
Bütün bu faktörlerin Batı Şeria'daki güvenlik ve ekonomik koşulları göz ardı edilemeyecek veya sessiz kalınamayacak kadar acil konular haline getirdiğini belirten Mustafa, önceliklerin acil ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etmek ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım kampanyasına öncülük etmek olduğunu vurguladı.
Mustafa, Gazze'deki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına liderlik edecek, şeffaf ve verimli çalışan, bağımsız, uzmanlaşmış bir kurum ve gerekli fonların toplanıp yönetilmesi için uluslararası düzeyde yönetilen bir vakıf fonu kurmayı hedeflediğini belirtti.
Ablukanın sona erdirilmesi ve Filistin halkının haklarına kavuştuğu barış ve esenliğin hakim olduğu bir hayatın tesis edilmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:
"Ulusal düzeyde, acil krizleri ele alan ve halkımızın temel vazgeçilmez hakkı olan kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına olanak tanıyan, bölgede barış ve istikrarın temel taşını oluşturan müreffeh bir Filistin devletinin kurulmasının önünü açan acil ve kapsamlı bir planın formüle edilmesi gerekiyor."
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin istifasının ardından, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni Başbakan olarak atamıştı.
Filistin'de 19. hükümetin başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.
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