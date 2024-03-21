Filistin, Blinken'in çabalarını takdir ediyor ancak somut sonuçlar göremiyor

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Filistin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in çabalarını takdir ettiklerini ancak somut sonuçlar doğurmadığını aksine her ziyaretinin akabinde İsrail'in saldırılarını daha da tırmandırdığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgeye gerçekleştirdiği altıncı ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

"Blinken'in çabalarını takdir ediyoruz ancak somut sonuçlar göremiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Gazze'de halkımıza yönelik soykırım savaşının üzerinden 167 gün geçti. İsrail bu sürede evlere ve tesislere vahşi saldırılar düzenleyerek onları yerle bir etti. Ayrıca öldürme, aç, susuz ve ilaçsız bırakma ve insani yardım girişlerini engelleme politikası uyguladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Gazze'yi yaşanılamaz bir hale getirdiği ve insanlık tarihinde benzeri görülmemiş korkunç bir soykırım işlediği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bütün bunlar yaşanırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgeye altıncı turunu gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde acil ateşkes, esir takası, sivillerin korunması ve insani yardımların sürekli girişinin sağlanması talebini yineliyor ve Refah'a kara saldırısına karşı uyarısını tekrarlıyor. Ne yazık ki, bu turların kayda değer somut sonuçları olduğunu ve dile getirilen taleplerin gerçekleştiğini görmedik. Aksine Blinken'in her ziyaretinin akabinde İsrail halkımıza karşı saldırılarını daha da tırmandırdı."

İsrail'in son saldırıları arasında, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde çok sayıda kişiyi öldürmesi ve yüzlercesini alıkoyması, son 24 saat içinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Beytüllahim ve Ramallah kentlerinde 9 kişiyi öldürmesinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm bunlar olurken uluslararası toplumun da İsrail'i sivillere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Genel Kurulunun kararlarına ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbirlerine uymaya zorlamada büyük bir başarısızlık gösterdiği dile getirildi.

"İsrail'in, Gazze'yi tamamen yok etmek, insansız hale getirmek gibi saldırılarının temel hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla zaman kazanmak amacıyla bu başarısızlığı kullandığı" vurgulanan açıklamada, BMGK'ya, "acil insani ateşkes, esir takası, sivillerin korunması ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başlayıp Filistin'e BM'de tam üyelik statüsü verilmesiyle devam edecek" siyasi bir vizyon oluşturmak ve ayrıntılı bir yol haritası oluşturmak için sürekli toplantı halinde kalma çağrısı yapıldı.