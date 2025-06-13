Filistin\'de katledilen binlerce çocuğun ismi İstanbul\'dan dünyaya duyurulacak

Bağımsız Sanat Vakfı, Filistin'de katledilen 10 binden fazla çocuğun isimlerini "40 Dakikada Bir" Projesi'yle dünyaya duyuracak.

İsrail'in saldırıları sonucu ortalama her 40 dakikada bir çocuğun ayak izinin dünyadan silindiğine dikkati çekmek için hayata geçirilen proje kapsamında 14 Haziran'da sanatçılar bir araya gelecek.

Vakıf binasında 2023 yılı aralık ayında düzenlenen "4 Saat Ara" adlı interaktif sergi konseptinin devamı olarak, vakfın dış cephesine asılmak üzere 3,20 ve 5,70 metre ebatlarında afiş hazırlanacak.

Performans eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe katılacak sanatçılar, afişin üzerine 10 bin sayısını farklı dillerde yazarak ve çocukların adlarını görünür kılarak bu büyük katliama sanatsal tanıklık sunacak.

Kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan on binlerce insanın şehit edilişini görünür kılmak, bir çağın tanıklığını belgelemek ve vicdan sahibi herkesi harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen projeyle, Gazze'deki katliama karşı sanatın şahitliği vurgulanacak.

"Gazze'de 7 Ekim'den itibaren yaşanan acıları, vicdan sahibi insanlar gibi biz de içselleştirdik"

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, Gözde Atlas ile birlikte organize ettiği projeye ilişkin AA muhabirine, vakfın kapılarının nitelikli işler yapan bütün sanatçılara açık olduğunu, sanat teknikleri ve ekolleri açısından ayrım gözetmediklerini söyledi.

Sanatçı hassasiyetiyle toplumsal meselelere de eğilmeye çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, "Gazze'de 7 Ekim'den itibaren yaşanan acıları, bütün dünyanın neresinde varsa vicdan sahibi insanlar gibi biz de içselleştirdik." dedi.

Yazıcı, önceki yıl aralık ayında düzenlenen "4 Saat Ara" adlı interaktif disiplinler arası serginin ardından "40 Dakikada Bir" Projesi'yle de seslerini dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, "Fakat biz soykırımın bu hale geleceğini, giderek artan bir tempoyla, insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bu kadar aymaz, bu kadar eşkıya bir yöntemle, hiçbir kural tanımaksızın bunu sürdüreceklerini düşünmüyorduk." diye konuştu.

İsrail'in ve destekçilerinin aldırmadan katliam ve soykırımı sürdürdüğüne dikkati çeken Yazıcı, "Sonunda bu gerçekliği gören insanlar ve dünyanın her yerindeki sivil toplum harekete geçti ve bu olaya bir dur demenin en büyük insanlık vazifesi olduğunu anladılar." ifadesini kullandı.

"Her 40 dakikada bir çocuğun ayak izi yeryüzünden siliniyor"

Hülya Yazıcı, projeye dair şu bilgileri verdi:

"Gazze'de her 40 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü söyleniyor. Bu yapılacak etkinliğin adı da '40 Dakikada Bir'. Her 40 dakikada bir çocuğun ayak izi yeryüzünden siliniyor. Bu çocukların isimlerinin bulunduğu afişi büyük ebatta bastırmayı ve onu vakfımızın ön cephesine asmayı düşündük. Ayrıca sanatçılar tarafından bu olayı belgelemek üzere afişin üzerine resimler, yazılar ve şeffaf boyalarla eklemeler yapılacak."

Vakfın, yerli ve yabancı çok sayıda insanın geçtiği konumda yer aldığına işaret eden Yazıcı, "Sessiz ama zihinlerde kalabilecek bir eylem olsun istedik. Evet, bağırıp çağırmayacağız. İçimiz çok dolu ama içimizdeki acıyı bir şekilde o afişin üzerine aktarmayı planladık." görüşünü paylaştı.

Yazıcı, sanatçılara sosyal medyadan çağrı yaparak cumartesi günkü etkinliğe davet ettiklerini belirterek, "Yabancı dillerde de yazılsın istiyoruz. İngilizce, Japonca, hangi dil varsa buraya gelen arkadaşlarımızın, sanatçıların kullandığı dillerde yazılar yazılacak. Sanatçının bir görevi de aslında yaşadığı çağı belgelemektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Korktuğumuz sürece ne orası düzelecek ne de bu coğrafyada herhangi bir yerin kurtuluşu olacak"

Filistin'de yaşanan katliama tepki veren insanların sindirilmeye çalışıldığının altını çizen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korktuğumuz sürece ne orası düzelecek ne de bu coğrafyada herhangi bir yerin kurtuluşu olacak. Tam tersine korktuğumuz sürece bu soykırım ve işgal, bütün bu coğrafyayı ele geçirmeye yönelik bir işgal aslında. O nedenle devletlerin daha cesur adımlar atmasını diliyorum. Sivil toplumun da bu barışçılığını, savaş karşıtlığını sürdürmelerini diliyorum. İdraklerin hala gerçekliğini kavrayamadığı bu soykırımda sivil toplumun insanlara gerçeği protestolarla, direnişlerle her türlü ötekileştirmeye, dışlanmaya karşı bıkıp usanmadan olduğu gibi haykırması, bu kapsamlı kötülüğün planlayıcılarını bir noktada engelleyecektir diye düşünüyorum. Bu, emperyalizme, siyonizme karşı kitlesel uyanışın başlangıcıdır ve büyüyerek devam edecektir."

Filistin İstatistik Kurumunun, Filistin Çocuk Günü arifesinde yayımladığı rapora göre, soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin 954 çocuk öldürüldü.