Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi

07.08.2025 11:57
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ek olarak kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'nde, 22 aylık süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 288 spor tesisi yıkıldı.

İsrail saldırılarında Filistin'in yetişmiş sporcu kadrosundan önemli isimler yaşamını yitirdi, tesisler büyük hasarlar aldı ve spor altyapısı yerle bir edildi. Filistin Futbol Federasyonu (PFA) verilerine göre Gazze'de 22 ayda İsrail saldırılarında öldürüldüğü doğrulanan 808 sporcu arasında 421 futbolcu bulunuyor.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular dışında abluka altında tuttuğu bölgelerde de sporcular saldırılara ek olarak yetersiz beslenme ve kıtlıkla mücadele ediyor. Gazze halkı yetersiz beslenme ve kıtlık nedeniyle spordan da uzaklaştı.

Gazze'de birçok profesyonel sporcu şehit edildi

Filistinli şehit sporcular arasında Han Yunus Futbol Kulübü oyuncusu Şadi Ebul Arac, kulübün eski teknik direktörü ve yöneticisi Taha Kellab ile kaptanı ve kıdemli oyuncularından Muhammed Berakat da bulunuyor. Şebab Han Yunus Futbol Kulübünün kalecisi Şadi Ebu El-Araj da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin "kalbindeki" Deir al-Balah'taki Al-Wahda Spor Akademisi'nden birçok çocuk da İsrail saldırılarında vefat etti.

Gazze Şeridi takımı Al-Ahly Gaza'nın 34 yaşındaki defans oyuncusu Filistinli Ebu el-Atta ile eşi Ruba Esmael Ebu el-Atta ve iki çocuğu, 23 Haziran'da Gazze Şehri'ndeki evlerine düzenlenen hava saldırısında yaşama veda etti.

Milli atletizm takımının antrenörü Bilal Ebu Samaan, 18 Aralık 2023'teki bir hava saldırısında şehit edilirken, Ocak 2024'te, Filistin Olimpik Futbol Takımı Antrenörü Hani el-Masdar de bir İsrail uçağının ateşlediği füzeyle yaşamını yitirdi.

Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Majed Abu Maraheel, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in saldırıları sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve Filistin Milli Olimpiyat Takımı CEO'su Hani Al-Masry, kurbanlar arasındaydı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 23 yaşındaki futbolcu Ahmed Daraghmeh'i de öldürdü.

Al-Breij basketbol takımında oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Bassim al-Nabahin ve Al-Ahli Beit Hanoon takımında oynayan 28 yaşındaki futbolcu Rashid Dabbour, saldırılarda hayata veda etti.

Milli takım ve Al-Sadaka Kulübünde oynayan iki Filistinli voleybolcu Hassan Abu Zuaiter ile Ibrahim Qusaya, Gazze Şeridi'ndeki Jabalia kampını hedef alan İsrail saldırısında şehit edildi.

Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, insani yardım beklerken öldürüldü

Son olarak dün Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında öldürüldü.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.

Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

Al-Obaid'in öldürülmesiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı sürecinde hayatını kaybeden sporcu sayısı 808'e çıktı.

288 spor tesisi yıkıldı

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki 288 spor tesisini bombaladı. İsrail güçleri, stadyumlar, spor salonları ve kulüpler dahil 288 spor tesisini kısmen veya tamamen yok etti. Bu tesisler arasında İsrail hava saldırılarının hedefi olan PFA genel merkezi de yer alıyor. İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü saldırılarda yıkılan 288 spor tesisinin yarısı Filistinlilere futbol branşında hizmet ediyordu.

Yıkılan futbol tesislerinin 268'i Gazze'de, 20'si ise Batı Şeria'da bulunuyordu.

Futbol sahaları "mezarlık" olarak kullanıldı

İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları "mezarlık" olarak kullanılmaya başlandı.

Bölgedeki birçok stadyum, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, bazı mezarlıkların aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak kullanıldı.

İsrail birliklerinin Ocak 2024'te Yarmouk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.

Kaynak: AA

