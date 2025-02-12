Filistin'den BMGK'ya İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Filistin'den BMGK'ya İsrail Uyarısı

Filistin\'den BMGK\'ya İsrail Uyarısı

Filistin, BMGK'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

12.02.2025 02:46
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Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen topraklar üzerindeki yasa dışı yerleşim yerleri faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için İsrail'e müdahale etmesini isteyerek, Kudüs'ün Filistin'den tecrit edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın açıklamasında, BMGK'dan acziyet halini aşması; işgalci güç olarak İsrail'i Batı Şeria'daki saldırılarını ve gasbedilen topraklar üzerindeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için ivedilikle harekete geçmesi talep edildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde belirtilenlere göre İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesini garanti eden uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması için gerekenin yapılması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in artan saldırıları ve bunun neticesinde bölgeyi hedef alan uzun vadeli tehditlerin durdurulamamasından uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Başta Filistin'de gasbedilen topraklar üzerindeki yasa dışı yerleşimi derinleştirme ve genişletme suçu olmak üzere İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı faaliyetlerinin şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail'in Beytüllahim'de yaklaşık 720 dönüm araziye el koymasının yanı sıra gelişigüzel yerleşim karakolları kurulduğuna, yerleşim yerlerini de birbirine bağlamak için büyük meblağlar tahsis edildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca "Kudüs'ün Filistin çevresinden izole edilmeye çalışıldığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın 800'den fazla askeri kontrol noktası ve demir kapıyla parçalara ayrıldığı" konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail, Batı Şeria'da gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yas adışı yerleşim birimi inşa ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Beytullahim'deki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladığını duyurmuştu.

Bu adımla "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmanın" hedeflendiğini aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtmişti.

Şaban, bu yeni projenin, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tümden tehdit etmek üzere Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi'nin uygulanmasına yönelik ağır ve kademeli adımların bir parçası olduğunu dile getirmişti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

Kaynak: AA

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