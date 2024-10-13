Filistin'den Devlet Terörü Uyarısı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine saldırılarının "sistematik bir devlet terörü" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki birçok bölgede zeytin hasadı mevsiminde, silahlı fanatik Yahudilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, silahlı Yahudilerin Filistinlilere fiili saldırıları ve zeytinlerini çalmalarının "soykırım ve tehcir çerçevesinde sistematik bir devlet terörü" kategorisinde olduğu kaydedildi.

Filistin varlığına yönelik "etnik temizliğin" derinleştirildiği ifade edilen açıklamada, yapılanların özellikle işgal altındaki "C bölgesi"nde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.