Filistin'den Gazze İçin Ateşkes Desteği

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RAMALLAH, 31 Ekim (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Filistin Yönetimi olarak Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çaba ve girişimlere tam destek verdiklerini söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile görüşen Mustafa, "Bu adımlar işgali sona erdirmeyi ve bağımsız bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan siyasi sürecin önünü açmaya yardımcı olacaktır" dedi.

Mustafa, Avrupa Birliği ve üye ülkelerine İsrail'e yaptırım uygulama, İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlama ve Filistin'in vergi gelirlerinden yaptığı kesintilere son verip el koyduğu tüm fonları serbest bırakması için İsrail'e daha fazla baskı yapma çağrısında bulundu.

Bettel ise silahlı çatışmaların durdurulması, rehine ve mahkumların serbest bırakılması, Gazze'deki insani acıların sona erdirilmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları desteklediklerini söyledi.

Bettel, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na mali desteğin devam etmesini ve BM kararlarının tam olarak uygulanmasını desteklediklerini de vurguladı.