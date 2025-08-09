Filistin'den İsrail'e İşgal Uyarısı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme kararını uygulaması halinde bölge ve dünyanın güvenliğini ve istikrarını ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme ve Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önündeki tüm kapıları kapatacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin halkı aleyhindeki saldırılarını genişletmesi hususunda yapılan uluslararası eleştirileri ve ülkelerin uyarılarını reddettiğini belirten Ebu Rudeyne, bunun bölgede uluslararası meşruiyet kararları ve uluslararası hukuka uygun şekilde barış ve istikrarın sağlanmasını hedefleyen uluslararası irade karşında benzeri görülmemiş bir meydan okuma ve provokasyon olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve Batı Şeria gibi Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, "saldırıların durdurulması, bölgeye yardım girişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yapmaları ile Filistin Devleti'nin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluklarını üstlenebilmesi için ciddi şekilde çalışmaları" çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, ayrıca ABD yönetimine, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için "İsrail'e Gazze'deki soykırımını genişletme izini verilmemesi, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünü durdurması" çağrısı yaptı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.