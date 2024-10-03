Filistin Destek Gösterilerine Polis Engeli Kalktı

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü nedeniyle hafta sonunda düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterilerine karşı polis engeli kalktı.

ABC News'un haberine göre, eyalet polisi, söz konusu protestoların iptal edilmesi için Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruyu çekti.

Gösteri organizatörleri, Yüksek Mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, eyalet polisiyle görüşmelerin sonucunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Organizatörler, bu kapsamda, hafta sonu boyunca Sydney kentinde Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterilerinin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti.

Yeni Güney Galler emniyeti adına açıklama yapan Lachlan Gyles, bazı güvenlik kaygılarıyla iptal başvurusu yaptıklarını ancak organizatörlerle emniyetin ihtilafı çözüme kavuşturmayı başardıklarını söyledi.

Başvuruya bakan Hakim Kirk ise "Tarafların bunu yapmış olmaları takdire şayandır ve bugün bu anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması, mevcut kanıtlara göre her iki tarafın da iyi niyetli olduğunun bir başka göstergesidir." ifadesini kullandı.

Organizatörlerden Josh Lee ise yaptığı açıklamada, "Bugün olan şey, polis ve hükümetin siyasi baskı altında protestomuzu etkili şekilde yasaklamaya ya da protesto etmemizi çok zorlaştırmaya çalışmasıydı. Biz buna direndik." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Melbourne ve Sydney'in yanı sıra Perth, Adelaide ve Brisbane kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Victoria eyaletinde, gösteriler için geniş güvenlik önlemleri alınacak

Yeni Güney Galler?? eyaletinde olduğu gibi Victoria polisi, "Filistin İçin Öğrenciler" platformu tarafından Melbourne şehir merkezinde yapılması planlanan gösteri için geniş güvenlik önlemleri alınacağını duyurmuştu.

Başbakan Anthony Albanese ise basına verdiği demeçte, Victoria halkına gösterilere katılmama çağrısında bulunmuştu.

Victoria muhalefet partisi de protestolara daha sert müdahalede bulunması için polise "daha geniş yetkiler verilmesi" konusunda eyalet hükümetine çağrı yapmıştı.