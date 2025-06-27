Filistin Destekçileri Hava Üssüne Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin Destekçileri Hava Üssüne Saldırdı

27.06.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAF Brize Norton Hava Üssü'nde meydana gelen olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Filistin destekçilerinin geçen hafta bir İngiliz hava üssüne girerek iki askeri uçağın motoruna kırmızı boya püskürttüğü olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Thames Valley Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Brize Norton Hava Üssü'nde yapılan eylemle ilgili Güneydoğu Terörle Mücadele Polisi operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 29 yaşında bir kadın ile 36 ve 24 yaşlarında iki erkek "terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi, hazırlanması veya kışkırtılması" şüphesiyle, 41 yaşında bir kadın ise bu suçlara yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri dün Londra, Newbury ve Bershire'da yapıldı.

Palestine Action üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin Oxfordshire'daki RAF Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın piste de püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İngiltere, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Destekçileri Hava Üssüne Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
Güney Afrika’da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
00:19
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
00:12
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
00:04
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu
Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
00:01
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 18:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Destekçileri Hava Üssüne Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.