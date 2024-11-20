Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti - Son Dakika
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Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti

Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze saldırılarında kullanılan F-35'lerin üreticisi Leonardo'nun Edinburgh fabrikasını kapattı.

20.11.2024 14:48
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Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında kullandığı F-35'lerin lazer hedef alma sistemlerini üreten Leonardo'nun, İskoçya'nın Edinburgh kentindeki fabrikasının girişlerini kapattı.

İskoç medyasında yer alan haberlere göre, 100'ün üzerinde Filistin destekçisi eylemci, yerel saatle 07.00 civarında Edinburgh'taki Leonardo fabrikasının girişlerini kapatarak şirketi protesto etti.

F-35'lere lazer hedef alma sistemleri üreten Leonardo'yu İsrail ile ilişkileri kesmeye, İngiltere'yi ise bu ülkeye silah satışlarını durdurmaya çağıran eylemcilerden 38 yaşındaki Rebecca, "Gazze ile daha geniş alanda Filistin ve Lübnan'da yaşanan katliamlar nedeniyle üzüntü ve nefret doluyum. Bunlar kesinlikle insani krizler değil, İsrail'in insanları yok etmek için giriştiği kasıtlı eylemler." dedi.

Eylemci Patrick ise "Uluslararası hukuk kapsamında soykırımın işbirlikçisi olmadığımızı göstermek için bugün buradayız." diye konuştu.

Ülkede Filistin destekçisi gruplar, sık sık silah firmaları, fabrikalar ve İsrail ile işbirliği içindeki kurumların önünde eylemler düzenliyor.

İngiltere hükümeti, ülkede artan protestolar neticesinde İsrail'e yönelik 350'ye yakın silah ihraç ruhsatından 30'unu askıya almış ancak bu, Filistin destekçileri tarafından yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti - Son Dakika

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