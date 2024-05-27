Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınadı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail\'in Refah\'taki saldırısını kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okuma olduğunu belirtti. Hamas da saldırıyı sorumsuzluk ve umursamazlık olarak nitelendirerek, ABD yönetimini ve Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu. İsrail ordusu ise saldırıda sivil kayıplar olduğunu doğruladı ve olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

27.05.2024 01:57
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail işgal güçlerinin bu iğrenç katliamı gerçekleştirmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah'ın hedef alınmaması ve Filistin halkına koruma sağlamanın gerekliliği konusundaki açık ve net kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyete sahip tüm kararlara bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas da Refah kentine yönelik saldırıyı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik saldırıları durdurma kararına karşı bir meydan okuma, sorumsuzluk ve umursamazlık olarak nitelendirdi.

İsrail'in "korkunç bir savaş suçu" işlediğini belirten Hamas, saldırıdan İsrail'in Refah'ı işgaline destek olmakla suçladığı ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Daha fazla masum sivilin kanının dökülmemesi için UAD kararlarının derhal uygulanmasını isteyen Hamas, Mısır başta olmak üzere tüm taraflara, İsrail ordusunun Refah sınır kapısından çekilmesi için baskı yapma, sınır kapısındaki ekiplerin çalışmalarını devam ettirebilmesinin sağlanması, yaralı ve hastaların çıkışıyla insani yardımların geçişini kolaylaştırma çağrısı yaptı.

Refah'taki Acil Durum Komitesi de İsrail ordusunun "şehirdeki katliamının", Tel Aviv'in güvenli bölgelerin varlığına dair tüm iddialarını çürüttüğünü ifade etti.

İsrail ordusu da Refah'taki hava saldırısında sivil kayıpların olduğunu doğruladı ancak "savaş uçaklarının üst düzey Hamas liderlerinin kaldığı Refah'taki bir yerleşkeye saldırdığını ve Hamas'ın Batı Şeria ofisi yöneticisi Yasin Rabi ve Halid en-Neccar adlı başka bir liderini öldürdüğünü" iddia etti.

İsrail ordusu, saldırı sonucu çıkan yangında olayla ilgisi olmayan çok sayıda kişinin yaralandığını ve olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildiridi.

BM'nin yargı organı UAD ise 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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