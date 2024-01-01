Filistin Devlet Başkanlığı, Tony Blair\'in Filistinlileri Gazze\'den göç ettirme girişimlerini reddetti

Filistin Devlet Başkanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair veya başkalarının Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek için görevlendirilmesine yönelik "her türlü şüpheli girişimi reddettiğini" açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasına ilişkin çabaların kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "İngiliz hükümetinden Filistin halkının kaderi ve geleceğinin bu şekilde oynanmasına izin vermemesini talep edeceğiz. Yine, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti ihlal eden bu tür eylemlere izin vermemek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni (Antonio Guterres) mümkün olan her şeyi yapmaya davet edeceğiz." denildi.

Blair'in Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi sürecine katılımının "yalnızca İsrail'in çıkarlarına hizmet eden, Filistin halkına ve haklarına zarar veren ve onları topraklarını terk etmeye iten bir müdahale ve eylemi temsil ettiğine" dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görünüşe göre Tony Blair, İngiliz hükümeti tarafından Amerika'nın ortaklığıyla 1917'de yayınlanan, Filistin halkının trajediler yaşamasına sebep olan ve bölgede onlarca savaşı ateşleyen Balfour Deklarasyonu'nu tamamlıyor."

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığının Blair'i Filistin topraklarında istenmeyen adam olarak ilan ettiği vurgulandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için arabulucu olarak atamayı planladığını" iddia etmişti.

Televizyonun haberinde, Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

Kanal 12'nin haberine yalanlama

Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanlamıştı.

Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söylemişti.

İsrail medyasında 14 Kasım 2023'te de eski İngiltere Başbakanı Blair'in "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilmiş ve iddia yalanlanmıştı.

Blair'in Orta Doğu karnesi

İngiltere'de 1997-2007 döneminde iktidarda bulunan Blair yönetiminin izleri, bugün Orta Doğu'da hala görülebiliyor.

Blair'in Orta Doğu'ya yönelik verdiği kararların bugüne etkileri düşünüldüğünde en başta Irak'ın işgaline yönelik kararları dikkati çekiyor.

Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair'in, dönemin ABD Başkanı George Bush'a İngiliz Parlamentosunun onayını almadan destek güvencesi verdiği 2016'da açıklanan Chilcot Raporu'nda ortaya konmuştu.

30 bin İngiliz askerinin katıldığı Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklı ile 200'e yakın İngiliz askeri ölmüştü.

Chilcot Raporu'nda, Blair'in, Irak'taki kitle imha silahlarıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiği ortaya konulurken; Blair düzenlediği basın toplantısında, pişmanlık ve keder yaşadığını belirterek özür dilemişti.

Blair, Afganistan'ın işgalinde de ABD'nin yanında yer almış, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını ise "Batı'ya olan inanç zayıflar." diyerek eleştirmişti.