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Filistin direniş grupları, İsrail saldırıları durmadan anlaşma yapmayacak - Son Dakika
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Filistin direniş grupları, İsrail saldırıları durmadan anlaşma yapmayacak

Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırıların tamamen sona ermesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'e ve ABD'ye karşı ayaklanma çağrısı yapılarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı hukuk mücadelesi övgüyle bahsedildi. Filistin direniş gruplarının toplantısının detayları ise açıklanmadı. Güney Afrika'nın İsrail hakkında soykırım davası açması da hatırlatıldı.

Filistin direniş grupları, İsrail saldırıları durmadan anlaşma yapmayacak
12.01.2024 - 00:05,  Güncelleme: 00:06
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Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi.

Direniş gruplarının Gazze'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırılar tam olarak sona ermeden hiçbir anlaşma ya da esir takası yapılmayacağı yönündeki ulusal pozisyonumuzu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Arap ve İslam dünyasına "İsrail'e ve ABD'ye karşı ayaklanarak onlarla ilişkileri kesme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşı hukuk mücadelesi yürüten Güney Afrika'nın tutumundan ise övgüyle bahsedildi.

Filistin direniş gruplarının toplantısının yapıldığı yer ve katılan grupların isimlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları daha önce pek çok defa, Gazze'deki saldırılar durmadan esir takası olmayacağını belirtmişti.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, Tel Aviv, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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