Filistin Dışişleri Bakanı BM Kararını Memnuniyetle Karşıladı

GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BM'nin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin insanlık ve uluslararası hukuk lehine aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

El-Maliki, Cuma günü yaptığı açıklamada, BM mahkemesinin " İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiği" yönündeki kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım savaşını" durdurmak için artık açık şekilde yasal yükümlülükler bulunduğuna işaret eden el-Maliki, İsrail de dahil olmak üzere tüm devletlerden mahkeme tarafından hükmedilen tüm geçici tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Bakan, mahkeme kararının hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına dair önemli bir hatırlatma olduğunu belirterek, bunun İsrail ve "yerleşik cezasızlık kültürünü mümkün kılan" aktörlerin kendilerine gelmeleri için çağrı işlevi görmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin'in bu cesur ve aktif dayanışma adımını atan Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnet duyduğunu söyleyen el-Maliki, adaletin yerine gelmesi için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yanan Filistin İslami Hareketi (Hamas) Cuma günü mahkeme kararını memnuniyetle karşılayarak uluslararası topluma İsrail'i mahkeme tarafından verilen önemli kararı uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.

Lahey'de bulunan mahkeme Cuma günü İsrail'e Gazze Şeridi'nde "soykırım eylemlerini" önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alma talimatı verirken, İsrail'den bir ay içinde karara ilişkin tedbirleri rapor etmesini istedi.

Mahkeme, Güney Afrika tarafından sunulan ana taleplerden biri olan İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını askıya alması yönünde ise karar vermedi. Mahkeme ayrıca, Hamas'tan tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmasını istedi.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle ilgili olarak BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhine dava açılması için başvuruda bulunmuştu.