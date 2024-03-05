Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık soykırım tehdidi oluşturuyor

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle son günlerde yaklaşık 20 çocuğun acılar içinde can verdiğini hatırlatarak, "Filistin'de işlenen soykırım tüm dünyayı tehdit ediyor." dedi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek daha da kötüleştiğini ve trajik hale geldiğini dile getiren Maliki, "İşgalci İsrail makamları, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinliye karşı dayattığı felaketler kapsamında açlığı bir savaş aracı olarak kullandı. İsrail'in dayattığı açlık sebebiyle son günlerde yaklaşık 20 çocuk acılar içinde can verdi." dedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçmek için yeni bir yönteme başvurmaları gerektiğini belirten Maliki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de işlenen soykırım tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu soykırımın sürmesine izin vermemiz halinde İsrail ve destekçileri, dünyamızı gelecek nesillere farklı tanıtmada başarılı olacak. Öyle ki dünyamızda şiddet ve barbarlığın hukuktan ve insanlıktan üstün olduğunu gösterecekler."

Filistin halkına karşı saldırılarını sürdüren İsrail'i silahla destekleyen ve koruyan ülkelere karşı bir duruş sergilemekte tereddüt etmemeleri gerektiğini vurgulayan Maliki, İsrail'e destek veren ülkelerin hükümetlerine oldukça güçlü mesajlar vermeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İİT'ye üye tüm ülkelerden bu yönde mesajların olması çağrısında bulunan Maliki, İsrail soykırımlarıyla suç ortaklığının diplomatik, siyasi ve ekonomik bedelleri olacağı mesajı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen işgalci İsrail'in hala dokunulmazlığıyla suçlar işlemeye devam ettiğine işaret eden Maliki, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vermek yerine UAD kararını görmezden geldi ve insani yardımların girişini yarıya düşürdü. İsrail ayrıca, sivil vatandaşların etkilenmesine yol açan saldırıları durdurmak yerine kan döken saldırılarını artırdı. Gazze'de aç kalmış ailelerine yardım için toplanan 117 sivilin öldürülmesi de bunlardan biriydi."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü, 80 binden fazlasının yaralandığını ve 10 bin insanın da enkaz altında kaldığını hatırlatan Maliki, "Bugün dünyanın en aç insanlarının yüzde 80'i Gazze'dedir." dedi.