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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürüyor - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürüyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanındaki davayı hafife aldığını ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğünü belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırması sonucunda son 24 saatte 13 katliamda 151 Filistinli öldü, 248 kişi yaralandı. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası ise UAD'de devam ediyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürüyor
13.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:26
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) davayı hafife aldığını ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 99. gününde de Filistin halkına yönelik soykırım savaşını sürdürdüğü ifade edildi.

UAD'de duruşmalar devam ederken İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Refah kentleri ile orta kesiminde gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, son 24 saatte İsrail güçlerinin yaptığı 13 katliamda 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in UAD'deki davayı hafife aldığı ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarıyla Filistinlileri toplu cezalandırdığına işaret edilen açıklamada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da giderek artan ihlaller kınandı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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