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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tony Blair'in Gazze'den mülteci alımı için çalışma grubuna başkanlık ettiğini takip ediyor - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tony Blair'in Gazze'den mülteci alımı için çalışma grubuna başkanlık ettiğini takip ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberleri büyük bir önemle takip ettiğini bildirdi. Bakanlık, Filistin'in bu meseleyi Arap, İslam ve dost ülkelerle takip edeceğini ve buna karşı tüm platformlarda mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tony Blair\'in Gazze\'den mülteci alımı için çalışma grubuna başkanlık ettiğini takip ediyor
01.01.2024 - 17:01,
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberleri "büyük bir önemle takip ettiğini" bildirdi.

İsrail medyasında yer alan söz konusu haberlere dair Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail medyasında aktarılanları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Tony Blair'in, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırım ve zorla yerinden etme planları çerçevesinde bu suçun işlenmesine ortak olmamasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Eğer haber doğruysa, bu eylem Filistin halkına ve Filistin halkının anavatanlarındaki haklarına düşmanlıktır, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık karşıtıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine neden olan veya buna ortak olanların yargılanması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, Filistin'in bu meseleyi Arap, İslam ve dost ülkelerle takip edeceğini ve buna karşı tüm platformlarda mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için arabulucu olarak atamayı planladığını" iddia etmişti.

Televizyonun haberinde, Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

Kanal 12'nin haberine yalanlama

Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanlamıştı.

Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söylemişti.

İsrail medyasında 14 Kasım 2023'te de eski İngiltere Başbakanı Blair'in "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilmiş ve iddia yalanlanmıştı.

Blair'in Orta Doğu karnesi

İngiltere'de 1997-2007 döneminde iktidarda bulunan Blair yönetiminin izleri, bugün Orta Doğu'da hala görülebiliyor.

Blair'in Orta Doğu'ya yönelik verdiği kararların bugüne etkileri düşünüldüğünde en başta Irak'ın işgaline yönelik kararları dikkati çekiyor.

Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair'in, dönemin ABD Başkanı George Bush'a İngiliz Parlamentosunun onayını almadan destek güvencesi verdiği 2016'da açıklanan Chilcot Raporu'nda ortaya konmuştu.

30 bin İngiliz askerinin katıldığı Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklı ile 200'e yakın İngiliz askeri ölmüştü.

Chilcot Raporu'nda, Blair'in, Irak'taki kitle imha silahlarıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiği ortaya konulurken; Blair düzenlediği basın toplantısında, pişmanlık ve keder yaşadığını belirterek özür dilemişti.

Blair, Afganistan'ın işgalinde de ABD'nin yanında yer almış, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını ise "Batı'ya olan inanç zayıflar." diyerek eleştirmişti.

Kaynak: AA
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