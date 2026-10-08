Filistin Dışişleri, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla ölü olduğunu açıkladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "cezalara karşı dokunulmazlığın" İsrail'e Gazze Şeridi'nde işlediği suçları devam ettirmesi için cesaret verdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in Filistinlilere yönelik suç işlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni tahrip etmeye, insani yardımın girişini engellemeye ve geçiş noktalarını kapatmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Tel Aviv'in bölgenin yaklaşık yüzde 70'ini işgal ederek ve sahada "yeni bir gerçeklik" dayatarak işlediği suçları çok artırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilenlerin çadırlarını, barınma yerlerini, okulları, hastaneleri bombalamasının yanı sıra, "aç bırakma, tecavüz ve cinsel şiddeti, silahı olarak kullandığı" dile getirilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin uluslararası kurumların aldığı kararlara rağmen "cezalara karşı dokunulmazlık" içinde hareket ettiğinin altı çizildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın dördüncü yılına girdiği dile getirilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Ekim 2023'ten bu yana yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğu 74 binden fazla insanın ölümüne ve 175 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

"Evlatlarımız günlük olarak öldürülmeye devam ediyor, ateşkes ilanı onların sıkıntılarını sonlandırmadı" denilen açıklamada, ateşkesin imzalandığı Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından katledildiği ifade edildi.

Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun farksız olduğuna işaret etti. Açıklamada, "Batı Şeria'da savaşın başından bu yana aralarında 210'u çocuk olmak üzere toplam 1.200 kişi İsrail saldırılarıyla yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verildi.

Devam eden soykırıma rağmen Filistin halkının "hayata ve özgürlüğe sıkı sıkıya tutunarak direnmeye devam ettiği" dile getirilen açıklamada, Gazze'de yaşananların, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamındaki "sömürgeci gerçeklikten ayrılamayacağı" vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ve Kudüs dahil olmak üzere, gasbedilen topraklar üzerindeki inşaatlara, ilhaka, fanatik İsraillilerin işlediği terör eylemlerine, tutuklamalara, ev yıkımlarına, etnik temizliğe ve zorla yerinden edilme uygulamalarına dikkati çekti.

Uluslararası topluma "faydasız açıklamalardan" İsrail ve gasbedilmiş topraklar üzerindeki yasak ve kaçak yapılanmaları kuran İsrailli kişi ve şirketlere karşı cezai müeyyideler getiren işlevsel adımlara geçilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Adaletin geçici olması mümkün değildir. Barış cezadan sıyrılma üzerine inşa edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.