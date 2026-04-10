Filistin'e Destek Eylemleri - Son Dakika
Filistin'e Destek Eylemleri

Filistin\'e Destek Eylemleri
10.04.2026 15:32
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplanan grup, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Edirne'de Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eyüp Açıkgöz, Filistin topraklarında sivillere yönelik saldırıların yanı sıra idam uygulamalarının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere tepki gösteren Açıkgöz, Filistin halkına desteklerinin süreceğini belirtti.

Açıkgöz, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu daha güçlü tepki vermeye çağırdı.

Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Açıkgöz, farklı kesimlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Açıkgöz, ayrıca Filistin'e insani yardım ve destek girişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da cuma namazı sonrası Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Enes Altınyüzük, Gazze'deki soykırımı kınadıklarını söyledi.

Gazze'de tüm değerlerin yok sayıldığını belirten Altınyüzük, "Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz." diye konuştu.

Filistin'e Destek Platformu İl Temsilcisi Bayram Akın da zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Grup dua edilmesinin ardından Filistin'e destek sloganları atarak alandan ayrıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cuma namazı sonrası Saatli Park'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Murat Baltalı, zulme karşı ses yükseltemeye devam edeceklerini kaydetti.

Zulme karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Baltalı, şunları kaydetti:

"Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her husus da zalim Siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Eylemleri - Son Dakika

