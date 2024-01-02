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İstanbul'daki Filistin'e destek mitinginde yumruk atan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki Filistin'e destek mitinginde yumruk atan şahıs serbest bırakıldı

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde, Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A.'ya tokat atan O.T., gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'daki Filistin\'e destek mitinginde yumruk atan şahıs serbest bırakıldı
02.01.2024 - 22:51,
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İSTANBUL'daki Filistin'e destek mitinginde, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan İsmail Aydemir'i yumruklayan ve daha sonra tutuklanan Ege A.'ya tokat attığı için gözaltına alınan O.T., verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yeni yılın ilk gününde çeşitli vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu'nca Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan taşıyan İsmail Aydemir, tartıştığı Ege A. tarafından yumruklandı. Polis olaya müdahale ederken, kalabalığın arasından bir kişi Ege A.'ya tokat attı.

Olayın ardından kimliği tespit edilen O.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında tahkikat yürütülen O.T., emniyette verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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