FİLİSTİN\'e destek yürüyüşü düzenlendi

FİLİSTİN'e destek olmak ve İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.
Gazze Dayanışma Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, 'Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz' pankartı açtı. Beyazıt Meydanı'ndan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, Kardeşler, 4 aydır Gazze'de direniş devam ediyor. Katliam devam ediyor. ve biz onlarla beraber ibatımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimiz direniyor, sabrediyorlar. Allah'ın zaferine bir adım daha sabır ve sonunda zafer elde edeceğiz dedi.
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Yürüyüşten görüntü
Beyazıt Meydanı'ndan genel ve detay
Necmettin Irmak'ın konuşmaları
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
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