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FİLİSTİN'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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FİLİSTİN'e destek yürüyüşü düzenlendi

İstanbul Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na yapılan yürüyüşte yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, Gazze Dayanışma Platformu adına yapılan konuşmalarla desteklerini dile getirdi.

04.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:06
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FİLİSTİN'e destek olmak ve İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, 'Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz' pankartı açtı. Beyazıt Meydanı'ndan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, Kardeşler, 4 aydır Gazze'de direniş devam ediyor. Katliam devam ediyor. ve biz onlarla beraber ibatımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimiz direniyor, sabrediyorlar. Allah'ın zaferine bir adım daha sabır ve sonunda zafer elde edeceğiz dedi.

Görüntü Dükümü

Yürüyüşten görüntü

Beyazıt Meydanı'ndan genel ve detay

Necmettin Irmak'ın konuşmaları

FİLİSTİN\'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: DHA

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