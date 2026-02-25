Filistin\'e Yeni Sumud Filosu Gönderilecek

İSTANBUL'da birraya gelen sivil toplum kuruluşları Filistin'e Sumud Filosu'nun yeniden gönderileceğini açıkladı. Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dliek Tek, "Bizler, Özgürlük ve Somut Filosu Türkiye Ekibi olarak bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmamak için biraraya geldik. Bu küresel halk hareketinin yalnızca destekçisi değil; sahada, denizde ve tarihin bu kritik anında sorumluluk alan fiili bir parçasıyız"dedi.

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu üyesi, Filistin'e yeni bir Sumud Filosu gönderilmesine ilişkin düzenlenen toplantıda biraraya geldi. Toplantıda İsrail'in katliamlarının devam ettiğine dikkat çekildi. Sumud Filosu'nun yeniden Gazze'ye yola çıkacağına değinilen programda bu kez 200 geminin filo içinde yer alacağına da vurgu yapıldı.

'SİSTEMATİK BİR YOK EDİŞ VE SOYKIRIMDIR'

Programda bir konuşma yapan Özgürlük Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tek, "Gazze'de yaşanan insani felaket artık bir kriz değildir. Sistematik bir yok ediş ve soykırımdır. Aylar boyunca süren abluka, kapalı sınırlar, engellenen yardımlar, hedef alınan sağlık altyapısı ve sivillere yönelik ağır ihlaller, Filistin halkının yaşam hakkını bilinçli ve planlı biçimde ortadan kaldırmaktadır. Uluslararası hukuk askıya alınmış, temel insani normlar işlevsiz hale getirilmiştir. Bu açıklama yalnızca bugün acil gündemine dair değildir. Gazze'de Filistin halkına karşı sürmekte olan İsrail soykırımı, 78 yıldır devam eden Nekbe'den, 78 yıldır adım adım inşa edilen yok etme siyasetinden; apartheid, mülksüzleştirme ve temel hakların inkarı üzerine kurulu sömürgeci düzenden bağımsız ele alınamaz. Özgürlük ve Somut Filosu bu bağlamda küresel sivil direnişin somutlaşmış halidir. Bu girişim uluslararası mekanizmaların yetersiz kaldığı bir zeminde ortaya çıkmış; yalnızca insani yardım değil, ablukanın hukuka aykırılığına karşı küresel ölçekte yükselen barışçıl bir sivil itirazdır. 2010 yılında Mavi Marmara ile başlayan bu onurlu yürüyüş; denizlere ve vicdanlara pranga vurulamayacağını göstermiştir. Bizler, Özgürlük ve Somut Filosu Türkiye Ekibi olarak bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmamak için biraraya geldik. Bu küresel halk hareketinin yalnızca destekçisi değil; sahada, denizde ve tarihin bu kritik anında sorumluluk alan fiili bir parçasıyız" dedi.

'İSRAİL ZULMÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

AK Parti'nin eski İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Dünyada insanlığın kaybolmadığını, insanlığın yok olmadığını göstermek için biraraya gelmiş durumdayız. Hakikaten insan, varlığını Adem'den beri devam ettiriyor ama insanlığın zaman zaman törpülendiği vakitleri ve zamanları dünya yaşadı; öyle bir dönemdeyiz. Yani katliamı hiçbir mazeret göstermeden, ki mazeret de olmaz zaten katliamı meşrulaştıracak, adeta dünyayı katliam sunağı haline getiren, 70 binden fazla insanı katleden, 40 bine yakın kadın ve çocuğu öldüren bir İsrail zulmüyle, siyonist zulümle karşı karşıyayız." diye konuştu. İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ise, "Bu düzen ne yazık ki katliamcı, işgalci, silahları çocuklar üzerinde, kadınlar üzerinde kullanan bir düzen. Bugüne kadar gemilerle ilgili yapılan bütün çalışmalar hayırlı sonuçlar verdi. Aslında suyun taşın deldiği gibi bir süreç yaşadık. Şimdi başka bir pozisyona geldik. Bu sefer Allah'ın izniyle 200 gemi inşallah çıkarılacak. Bu gemiler yeryüzünün her tarafından harekete geçecek. Dünya ayağa kalkacak çünkü savaş bitmedi. Hala katlediyorlar ve katletmeye de devam ediyorlar" diye konuştu.