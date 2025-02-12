Filistin için Küresel Öfke Günü Çağrısı

Güncel

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, 14 Şubat Cuma gününün Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi amaçlayan "Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke günü" olması çağrısında bulundu.

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi Sözcüsü Ziyad el-Alul, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Alul, açıklamasında, "14 Şubat Cuma günü, 'Gazze'yi cehenneme çevirdikten sonra etnik temizlik yapma ve Gazze'yi ele geçirme yoluyla' Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke ve halk ayaklanması günü olmalı." ifadesini kullandı.

Alul, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in suçlarını haklı çıkaran ve Filistinlilerin topraklarından sökülüp atılması çağrısında bulunan açıklamaları sadece geçici açıklamalar değil, aynı zamanda İsrail'i ve sömürgeci planlarını destekleme konusundaki devam eden Amerikan yaklaşımını yansıtıyor. Bu da dünyadaki tüm özgür insanların bu haksız politikaları reddeden ve onlara karşı harekete geçen kararlı bir tutum sergilemesini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fedakarlık yapan ve yapmaya devam eden Gazze'nin, İsrail'in projeleri ve destekçileri için kolay bir lokma olmayacağını, Filistin halkının da bu suç planlarına karşı sessiz kalmayacağını ifade eden Alul, buna karşı her türlü meşru yolla mücadele etmek ve Filistin'in Filistin halkına ait olduğunu ve öyle kalacağını belirtmek ve her türlü yerinden etme ve gasp girişimlerinin boşa çıkarılacağını vurgulamanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Sözcü Alul, dünyadaki tüm Filistin halkını ve yeryüzündeki tüm özgür ve dayanışmacı insanları, cuma günü bu planların kesin reddedildiğini vurgulayan öfke yürüyüşlerine ve protesto eylemlerine katılmaya çağırdı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.