Filistin için parlamentolar arası dayanışma artıyor
Filistin için parlamentolar arası dayanışma artıyor

16.04.2026 17:11
"Filistin davasına sahip çıkan ülkelerin çoğalması, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin çoğalması bizim mücadelemizin bir parçası ve gelecek adına da bizleri umutlandırıyor" - "Siyonizm karşıtı, insanlık onuruna, insanlık değerlerine sahip her ülkenin parlamento başkanı ve temsilcileri bir safta toplanarak, bu haksızlıklara karşı bir mücadele yürütmek için bir cephe oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de bunun öncülüğünü yapıyor"

TBMM İdare Amiri, Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Filistin davasına sahip çıkan ülkelerin çoğalması, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin çoğalması bizim mücadelemizin bir parçası ve gelecek adına da bizleri umutlandırıyor." dedi.

Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu marjında düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Turan, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her daim mazlumların yanında olduğunu belirten Turan, "Filistin davası sadece Filistinlilerin davası değildir. Sadece Arapların ve Müslümanların davası da değildir. Esasında bir insanlık davasıdır. Vicdan, hak, hukuk, adalet davasıdır. Bu anlamda evrensel bir davadır. İnsanlık vicdanının da tartıldığı en hassas terazi ve turnusol kağıdıdır." ifadelerini kullandı.

Turan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinasyonunda, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'nın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, Filistin meselesinin PAB toplantısının içerisinde gündem olarak ele alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, Filistin halkının yaşadığı ve karşı karşıya olduğu meselelerin gündeme getirildiğini aktaran Turan, "Devletlerin ve milletlerin topyekun olarak hep birlikte dayanışma içerisinde olmamız gerektiğinin altı çizildi. Birçok bildiri ve tebliğ sunuldu. Filistin davasına sahip çıkan ülkelerin çoğalması, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin çoğalması bizim mücadelemizin bir parçası ve gelecek adına da bizleri umutlandırıyor." dedi.

"Burada yapılan çağrı önemli"

İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan Filistinli esirlerin idamını öngören yasayı değerlendiren Turan, yasayı hukuksuz ve gayrimeşru olarak niteleyerek, tüm dünya tarafından reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Turan, kararın toplantıda da gündeme geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"İdam kararına karşı tepkilerin yükseltilmesi lazım. Genel Kurul'da Meclis Başkanımız çok önemli bir çağrıda bulundu. Geçmişte yaşanan, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu birkaç tutumu da bizzat örnek vererek 'Neden İsrail'e karşı bunlar uygulanmıyor', 'Neden var o zaman bu kurumlar', 'Bu kurumlar neden görevini yapmıyor' dedi. 'İsrail'e karşı yek vücut olarak yaptırım kararları alalım. Etkili ve caydırıcı tedbirler alalım' dedi. 'Birleşmiş Milletler örneğin İsrail'in üyeliğini askıya alsın' dedi. PAB esasında Birleşmiş Milletler'in parlamenter ayağını temsil ediyor. Dolayısıyla burada yapılan çağrı da önemli."

Türkiye'nin İsrail'e ve ona destek veren emperyalist odaklara karşı, sözü eğip bükmeden, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden sözünü dile getirdiğini belirten Turan, bu tutum ve iradenin devam edeceğini vurguladı.

"Türkiye yaşamış olduğumuz bu çağda tarihin doğru yerinde duruyor"

Turan, Türkiye'nin yöneticileriyle birlikte her platformda insanlığı doğruluk, adalet ve hukuk etrafında bir araya getirmeye çalıştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye yaşamış olduğumuz bu çağda tarihin doğru yerinde duruyor. Doğruları söylüyor. Yanlışlara, haksızlıklara, hukuksuzluklara ve zulme karşı duruyor. Bugün bu toplantıda ortaya çıkan netice budur, fotoğraf budur. Buna burada şahit olduk. Gün geçerek de büyütüyoruz bunu. Geçtiğimiz yıl 15 parlamento başkanı ve temsilcisi katılmıştı. Bu sene sayı iki katına çıktı. Geçtiğimiz sene İslam coğrafyasından temsilciler davet edilmişti. Bu sene dünyanın her bir tarafından temsilciler davet edildi. Siyonizm karşıtı, insanlık onuruna, insanlık değerlerine sahip her ülkenin parlamento başkanı ve temsilcileri bir safta toplanarak, bu haksızlıklara karşı bir mücadele yürütmek için bir cephe oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de bunun öncülüğünü yapıyor."

Filistin halkının 109 yıldır gördüğü zulmün artık son bulması gerektiğini dile getiren Turan, Filistinlilerin de kendi topraklarında, başkenti Kudüs olan bütünleşik bir devlete sahip olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Turan, Filistin davasının evrensel bir dava olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin'deki bu haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ortadan kaldırılmadığında bütün bölgenin ateş topuna, yangın yerine dönmesine neden oluyor. Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dan geçer. Orta Doğu barışının kapısının anahtarı da Filistin'den geçer. Bugün İsrail sorunu halledilmezse Filistin'e barış gelme şansı yok. Filistin'e barış gelmeyince de görüyorsunuz bütün etrafımız savaş alanına dönüyor işte. Yani biz İsrail'in bedelini bütün bir coğrafya olarak ödemek zorunda değiliz. İsrail'i emperyalist bir proje olarak Müslümanların, bu coğrafyanın başına musallat etmişler. ve bu bölgeyi huzursuz hale getiriyorlar. İstikrarsızlaştırıyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

