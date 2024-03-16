Filistin, İsrail'i Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmakla suçladı

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RAMALLAH, 16 Mart (Xinhua) -- Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'i Gazze Şeridi'nde beş ayı aşkın süredir devam eden savaşta açlığı bir silah olarak kullanması nedeniyle kınadı.

Bakanlık, her yıl 15 Mart'ta kutlanan Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmekteki başarısızlığına bakıldığında, uluslararası yasalar tarafından güvence altına alınan gıda ve ilaca erişim hakkının, İsrail hükümeti için hiçbir değeri olmadığı görülüyor" dedi.

Açıklamada, uzun süren çatışmaların bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde hayat pahalılığı endeksindeki keskin ve benzeri görülmemiş artışa dikkat çekilerek, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yüzde 111'lik şaşırtıcı bir artış kaydedildiği belirtildi.

27 Şubat'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda uyararak Filistin topraklarında insani bir felaketin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Koordinasyon Direktörü Ramesh Rajasingham, Gazze'de en az 576.000 kişinin, diğer bir ifadeyle nüfusun yaklaşık dörtte birinin "kıtlıktan bir adım uzakta" olduğunu söyledi.