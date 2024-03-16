Filistin, İsrail'i Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmakla suçladı

RAMALLAH, 16 Mart (Xinhua) -- Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'i Gazze Şeridi'nde beş ayı aşkın süredir devam eden savaşta açlığı bir silah olarak kullanması nedeniyle kınadı.
Bakanlık, her yıl 15 Mart'ta kutlanan Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmekteki başarısızlığına bakıldığında, uluslararası yasalar tarafından güvence altına alınan gıda ve ilaca erişim hakkının, İsrail hükümeti için hiçbir değeri olmadığı görülüyor" dedi.
Açıklamada, uzun süren çatışmaların bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde hayat pahalılığı endeksindeki keskin ve benzeri görülmemiş artışa dikkat çekilerek, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yüzde 111'lik şaşırtıcı bir artış kaydedildiği belirtildi.
27 Şubat'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda uyararak Filistin topraklarında insani bir felaketin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Koordinasyon Direktörü Ramesh Rajasingham, Gazze'de en az 576.000 kişinin, diğer bir ifadeyle nüfusun yaklaşık dörtte birinin "kıtlıktan bir adım uzakta" olduğunu söyledi.
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Talip Azman'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Azman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye götürüldü.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kelebek Köyü'nde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunu nedeniyle ürünlerini pazara götüremediklerini açıkladı. Şevkin, köyde internetin çekmediğini ve trenin durmadığını belirterek, Devlet Demir Yolları ve Ulaşım Genel Müdürlüğü'nü göreve davet etti. Köy sakinleri de durumu mağduriyet olarak nitelendirerek çözüm talep etti.
Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi, ülkenin uzay istasyonundaki malzeme araç dışı maruziyet testlerinin tamamlandığını ve deney ekipmanları ve malzeme örneklerinin ilk partisinin güvenli şekilde yörüngedeki uzay aracına alındığını bildirdi. Deney malzeme ve örnekleri, Dünya'daki bilim insanlarıyla işbirliği içinde ve istasyonun robot kolunun yardımıyla Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla uzay istasyonunun dış mekanından istasyonun hava kilidi modülüne alındı. Yörüngedeki taykonot mürettebatı, hava kilidi modülüne alınan deney grubunu sonrasında laboratuvar modülüne götürerek örnekleri parçalara ayırıp depoladı. Merkez, söz konusu örneklerin Shenzhou uzay aracı ile Dünya'ya getirileceğini ve müteakip araştırmalar için bilim insanlarına verileceğini kaydetti. 8 Mart 2023'te fırlatılan malzeme araç dışı maruziyet deney ekipmanı, bir yıldır yörüngede bulunuyordu. 400'ün üzerinde kurulu malzeme örneğinin ilk partisi metalik ve metalik olmayan malzemeler olarak ayrıldı. Merkezden yapılan açıklamaya göre yörüngedeki taykonotlar, Mayıs 2024'te deney ekipmanına yeni bir örnek partisi monte ederek yeni bir uzay maruziyet testi turu gerçekleştirecek.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ilık, mesajında, zaferin Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak bir örnek olduğunu vurguladı ve Türk milletinin bağımsızlık duygusunu kaybetmediğini belirtti. Ayrıca, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anma sözlerine yer verdi.
İstanbul'da aracıyla kaza yapan vatandaş, hasarlı aracını Mercedes Benz Mengerler servisine götürdü. Aracın kaza yapması üzerine yetkili servis araca bakmak istemeyince şahıs bu duruma video çekerek sitem etti. Aracın fazla hasarlı olduğunu söyleyen Mercedes Benz servisi aracın başka bir servise götürülmesini istedi. Aracın sahibi ise duruma tepki göstererek sosyal medyada paylaştığı videoyla mağduriyetini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık' temalı buluşmalar kapsamında Gaziantep'te üçüncü buluşma gerçekleştirildi. Buluşmada, öğrenciler kahraman gazilerle bir araya gelerek tarih bilinci edindi ve geleceğe bu bilinçle yön verme fırsatı buldu. Şehit yakınları da acılarını ve duygularını öğrencilerle paylaştı.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Araç ilçesinde bulunan İntaş Mağarası'nda buz sarkıtlarıyla dikkat çeken bir ders gerçekleştirdi. Öğrenciler, mağarayı keşfederek içerisinde yürüyüş yaparken, mağaranın tabiat turizmine kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de geliştirdikleri el becerileri sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, kurslarda geliştirdikleri el becerileriyle birçok ürün ortaya koyuyor. Her yıl 200'ün üzerinde kadının mezun olduğu kurslarda, geleneksel el sanatları öğretiliyor ve kadınlara iş imkanı sağlanıyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli ise İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Moncef Genoud, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazseverlere dinleti sundu. İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde Genoud'a basta Timothy Verdesca, trompette Yannick Barman ve davulda Yoann Schmidt eşlik etti. Konserde, tanınmış caz parçalarının yanı sıra Genoud'un besteleri de seslendirildi. Festival kapsamında 18 Mart'ta ise Embryo Live grubuyla buluşma etkinliği düzenlenecek.
Aksaray'ın coğrafi işaret belgesine sahip olan Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pidesi, iftar öncesi uzun kuyruk oluşturan vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Tahinli pide, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor. Vatandaşlar, taze tahinliyi almak için uzun kuyruklar oluştururken, sade ve şekerli tahinli çeşitleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Tahinli pide, Ramazan ayı boyunca yoğun talep görmekte ve öğle saatlerinden iftar saatine kadar kesintisiz satışa sunulmaktadır.
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