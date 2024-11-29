Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de - Son Dakika
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Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de

Taksim Camii'nde 30 Kasım-1 Aralık'ta Filistin kültürü etkinlikleri düzenlenecek.

29.11.2024 17:46
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Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen "Filistin Kitap ve Kültür Günleri", 30 Kasım ve 1 Aralık'ta okurları ağırlayacak.

Birleşmiş Milletlerin belirlediği 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Filistin Kültür Evi ile Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı organize etti.

Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmaya yönelik bir etkinlik olması amaçlanan Filistin Kitap ve Kültür Günleri'ne geçen yıl 50'den fazla yayınevi, 10 binden fazla yayınla katılmıştı.

Etkinlik kapsamında hem Türk hem Arap dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla konferanslardan panellere, kültürel etkinliklerden söyleşilere, fotoğraf sergisinden şiir dinletisine birçok program gerçekleştirilecek.

Filistin'in mücadelesi konuşulacak

Program kapsamında, açılış konuşmasını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın üstleneceği "İsrail Saldırıları Altında Gazetecilik ve Sivil Toplum" paneli yapılacak. Misk FM programcısı Ahmet El Seyit'in moderatörlüğünde, Dr. Azzam Temmimi'nin katılımıyla "2. Yılında Aksa Tufanı" konferansı düzenlenecek. Konferansta, Filistin'in mücadelesi daha geniş bir perspektiften değerlendirilecek.

"Filistin Tabloları Fırçayla Nasıl Direniyor?" başlıklı panelde, yazar Peren Birsaygılı Mut ve ressam-karikatürist Dr. Ala El Kata, sanatla direnişin nasıl şekillendiğini anlatacak. El Kata ve eğitimci Ümmiye Çaha'nın eserlerinin yer aldığı karikatür sergisi açılacak.

Kitabevi söyleşileri

2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde, "Kitabevi Söyleşileri" başlığı altında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yarın Taksim Camii Kültür Merkezi Taksim Kitabevi'nde saat 14.00'te Yahya Sinvar'ın Ekin Yayınlarından çıkan "Filistin'in Gerçek Hikayesi: Diken ve Karanfil" kitabı üzerine bir söyleşi yapılacak. Etkinlikte, eserin çevirmenleri Vahdettin İnce ve Murat Ayar katılımcılarla fikirlerini paylaşacak.

Norman Finkelstein'in İz Yayınları'ndan çıkan "Gazze-Şehadete Tanıklık" kitabı üzerine bir söyleşi ve imza programı da 1 Aralık'ta saat 15.30'da düzenlenecek. Etkinliğe, kitabın mütercimleri Eyüp Togan, Hakan Aydın ve Kadir Yılmaz katılacak.

Filistinli şairlerin de konuk olacağı etkinlikte, Menaf Baaç, Semir Atiye ve Eymen Cebeli, Filistin'in kültürel ve edebi mirasını yansıtan şiirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kaynak: AA

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