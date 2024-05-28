Filistin, Refah sınır kapısının yeniden açılması için hazır

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RAMALLAH, 28 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılması için derhal işe koyulmaya hazır olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin'in resmi haber ajansı WAFA tarafından servis edilen basın açıklamasında, 2005 yılında sınır kapılarının yönetimi konusunda imzalanan anlaşma uyarınca Filistin tarafının, Refah sınır kapısının yeniden açılması için derhal çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Basın açıklaması, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in, AB'nin Refah'taki sınır yardımlarını yeniden başlatmaya karar verdiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısında, sınır görevinin yeniden başlatılması için Mısır, Filistin ve İsrail'in desteğinin gerekeceğini belirtmişti.

Gazze'ye giden yardımların ana giriş noktası olan Refah sınır kapısı, İsrail güçlerinin kapının Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana yaklaşık üç haftadır kapalı.

AB'nin 2005 yılında Refah'ta başlattığı sınır yardım görevi, 2007'de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana faaliyetlerini askıya aldı.