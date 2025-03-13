Filistin, Trump'ın Açıklamasını Olumlu Karşıladı

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kimsenin Filistinlileri ( Gazze'den) sınır dışı etmediği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılayarak "doğru yönde atılmış olumlu bir adım ve cesaret verici bir gelişme" şeklinde değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin açıklamalarına yer verdi.

Sözcü Rudeyne, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Filistin halkını Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirme fikrinden geri adım atması, doğru yönde atılmış olumlu bir adım ve cesaret verici bir gelişmedir.

Bu dengeli açıklamaların Amerikan yönetimi tarafından sürdürülmesini umuyoruz, böylece uluslararası meşruiyete ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı bir siyasi çözüme ulaşılabilir."

Rudeyne açıklamasında "yerinden edilmeyi reddeden Arap ülkelerinin birlikte duruşunu, Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığını takdirle karşıladıklarını" kaydetti.

Filistinli Sözcü, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için Filistin-Arap ülkeleri koordinasyonunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuşmuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye cevaplamıştı.

Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.