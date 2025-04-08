Filistin, Üçlü Zirve Sonuçlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Filistin, Üçlü Zirve Sonuçlarını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, Kahire'deki zirvenin, haklarını destekleyen sonuçlarını takdir etti ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

08.04.2025 05:16
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Filistin, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Mısır-Ürdün- Fransa üçlü zirvesini ve zirvenin Filistin halkının haklarını destekleyen sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin davası ve halkımızın haklarına yönelik tehlikeli gelişmelerin, özellikle Gazze Şeridi'nde yürütülen soykırımın ele alındığı üçlü zirvenin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, liderlerin, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması, Filistinlilerin korunması, insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ya da topraklarının İsrail'e ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi yönünde ortak tutum sergilediği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının, zirvede alınan kararlar ve sonrasında düzenlenen basın toplantısında aktarılan "soykırım savaşının ve zorla yerinden etmenin durdurulması, acil ateşkes çağrısı, sınır kapılarının açılması ve Gazze halkına sürdürülebilir insani yardım sağlanması" gibi ifadeleri takdirle karşıladığı açıklamada belirtildi.

İsrail'in saldırılarının bölgeyi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığı ve bu nedenle çatışmanın çözümüne yönelik siyasi perspektif geliştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, iki devletli çözüm temelinde barışçıl bir çözümün hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu anlatıldı.

Filistin, Mısır ve Ürdün'ün kardeş, Fransa'nın ise dost ülke olarak Arap zirvesinin sonuçlarına ve Filistin-Arap yeniden imar planına verdikleri destekten övgüyle bahsedilen açıklamada, bu ülkelerin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki zorla yerinden etme ve ilhak girişimlerini reddetmelerinin önemine dikkati çekildi.

Açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'yı "bu tutumunu Avrupa'nın toplu ya da bireysel olarak Filistin Devleti'ni tanımasına ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik kazanması için gösterilen çabalara destek vermesine dönüştürmeye" çağırdı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü zirve için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmiş, zirvede İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

Liderler ayrıca Filistinlilerin korunması, acil insani yardımların ulaştırılması ve zorla yerlerinden edilmeleri ile topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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