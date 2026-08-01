Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: "(İsrail'in) Gazze'de ilaç deposunu imha etmesi yeni bir savaş suçudur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: "(İsrail'in) Gazze'de ilaç deposunu imha etmesi yeni bir savaş suçudur"

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümet, saldırıları tırmandırıp daha fazla suç işleyerek Kahire'de üzerinde anlaşılan ikinci aşamaya geçiş sürecini kasıtlı olarak sabote etmeye çalışıyor"

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç deposunu imha etmesini "yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Futuh, yaptığı yazılı açıklamada, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç deposunun İsrail saldırısıyla imha edilmesine tepki gösterdi.

Futuh, "İşgal güçlerinin (İsrail), Aksa Şehitleri Hastanesindeki ilaç ve tıbbi malzeme deposunu imha etmesi, uluslararası insan haklarının açık bir ihlali olarak sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan organize suçlar siciline eklenen yeni bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Saldırıların, yerleşim yerlerinin günlük olarak bombalanması, çocuk, kadın ve sivillerin öldürülmesi ile yerleşim alanlarının yıkılmasının devamı olduğunu belirten Futuh, bunun "toplu cezalandırma ve insani felaketi derinleştirme" yönünde sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

Futuh, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümet, saldırıları tırmandırıp daha fazla suç işleyerek Kahire'de üzerinde anlaşılan ikinci aşamaya geçiş sürecini kasıtlı olarak sabote etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun ilaç deposuna saldırısı

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesini bombalamıştı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yanmış ve zarar görmüştü.

İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesinde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Hükümet, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: '(İsrail'in) Gazze'de ilaç deposunu imha etmesi yeni bir savaş suçudur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaları doğruladı: Kendilerine hoş geldiniz diyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaları doğruladı: Kendilerine hoş geldiniz diyorum
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
16:37
TikTok’ta rezil paylaşımları vardı Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
16:00
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:10:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: "(İsrail'in) Gazze'de ilaç deposunu imha etmesi yeni bir savaş suçudur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.