Filistin Yönetiminden Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artıran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların durdurulması için uluslararası toplumdan caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, fanatik İsraillilerin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması için uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle son dönemde Filistinli köylere ve beldelere yönelik toplu saldırıların "silahlı ve organize Yahudi milislerle işgalci İsrail ordusu arasında açık bir rol paylaşımına işaret ettiği" aktarılan açıklamada, "Yerleşimci çetelerinin Filistinlilere, topraklarına, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun etkili adımlar atması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten Mayıs 2025'e kadar geçen süre içinde İsraillilerin saldırıları nedeniyle 323 aileden oluşan 30 bedevi topluluğu yerlerini terk etti.

Sadece Mayıs 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından 415 ayrı saldırı gerçekleştirildi.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başlamasından bu yana Batı Şeria'yı ilhak planlarını açıkça dile getiriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere birçok yetkili, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını ve Batı Şeria'yı resmen ilhak etmek istediklerini belirtti.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, özellikle de Kudüs'te saldırılarını artırmış durumda. Filistinli kaynaklara göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az bin Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.