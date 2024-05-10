Filistinli Anneler İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Filistinli Anneler İçin Basın Açıklaması

Filistinli Anneler İçin Basın Açıklaması

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması gerçekleştirdi. Özvin, saldırıların devam etmesiyle birlikte Filistinli annelerin çocuklarının gözleri önünde erimeye devam ettiğini belirtti ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu.

10.05.2024 15:57
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AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Özvin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelttiği saldırılar nedeniyle pazar günü dünyanın en buruk Anneler Günü'nün kutlanacağını söyledi.

Acımasızca gerçekleştirilmeye devam edilen saldırılar nedeniyle Filistinli annelerin çocuklarının gözleri önünde erimeye devam ettiğini vurgulayan Özvin, şunları kaydetti:

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez."

Kaynak: AA

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