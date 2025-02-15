Filistinli Kadından Sadece Bir Çadır İsteği

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yıkılan evinin enkazının yakınlarında çocuklarıyla yağmurdan ve soğuktan korumayan bir çadırda yaşayan Filistinli Seher Kerime, "sadece bir çadır" istediğini söyledi.

Yıkılan evinin yakınında kendisini ve çocuklarını kışın soğuğundan, yağmurlardan koruyamayan bir çadırda yaşayan Filistinli kadın geceleri, yağmur suyunu çekmesi için çadırın zeminindeki plastik hasırın altına çocuklarının kıyafetlerini seriyor.

Kerime, tüm çabalarına rağmen dört çocuğunu ıslanmaktan koruyamıyor, çünkü giysiler yağmur suyunu çekmekte yetersiz kalıyor.

-"Evimi kaybettim, yılların emeği gitti"

AA muhabirine konuşan Kerime, çadırın hemen yanındaki enkazı işaret ederek, İsrail'in evini yok ettiğini söyledi.

Çocukları ile evsiz ve çaresiz kaldığını ifade eden Kerime, "Evimi kaybettim, yılların emeği gitti, yine de Allah'a hamdolsun dedik." diye konuştu.

Kış mevsimiyle birlikte şartları daha da kötüleşen Kerime, çadırın içine sızan suların çocukları için uykuda boğulma riski oluşturduğunu ifade etti.

Eşini bir buçuk yıldır görmediğini kaydeden Kerime, "Çocuklarımın kıyafetlerini hasırın altına koyarak suyun geçmesini önlemeye çalışıyordum ama işe yaramıyor." dedi.

"Tek isteğim bir çadır"

Yaşam için asgari ihtiyaçlardan bile yoksun olan Kerime, kendisi ve çocukları için biraz da olsa sıcak ortam sağlamayı umduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yiyecek, içecek ya da başka bir şey istemiyorum. Sadece kendime ve çocuklarıma sıcak ortam sağlayacak bir çadır istiyorum."

Kerime, mesajını tüm dünyaya ileterek, bu talebinin karşılanması çağrısında bulundu.

Kendisinin bazı rahatsızlıkları olduğunu; şiddetli soğuklara mukavemet edemediğine dikkati çeken Kerime, içinde bulundukları bu durumda ise kendisini soğuk havadan korumayan kıyafetlerle; yalınayak şekilde yağmur suyu içerinde çocuklarının elbiselerinden ya da çadırdan bir şeyler kurtarmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in uyguladığı engeller

Kerime ve çocukları, 15 aydan fazla süren İsrail soykırımının neden olduğu kısıtlı ve yoksun hayat şartlarının yanı sıra Gazze Şeridi'ne çadır ve konteynırların girişini engellemesine rağmen yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli aileden biri.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta başlamasına rağmen Gazze Şeridi'nde maruz kalınan insani durumlarda somut bir düzelme gözlemlenmedi.

Gazze'deki hükümet yetkilileri, aylardır yaptığı açıklamalarda, bölgedeki mevcut çadırların bir yılı aşkın süredir kullanıldığı için aşındığını ve yıprandığını; artık kullanılmaz durumda olduğunu belirtiyor. Ayrıca çadırların sıcak ya da soğuk havalara mukavemet gösterebilecek; yağmur sızıntısını önleyecek şekilde tasarlanmamış kumaşlardan üretildiğine işaret ediliyor.

Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının insani yönüne ilişkin protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtti.

Anlaşmaya göre günlük 50'si yakıt olmak üzere 600 yardım tırının yanı sıra 60 bin karavan, 200 bin çadırın girmesi gerektiğini hatırlatan Maruf, bölgede acilen pil, jeneratör, güneş paneli, su deposu ve barınma malzemelerinin yanı sıra yeniden imar için gereken malzemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Maruf, bölgeye giren çadır sayısının ihtiyacın yüzde 10'unu karşılamadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.