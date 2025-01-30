Filistinli Mahkumlar Coşkuyla Karşılandı

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- İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlara coşkulu karşılama

GAZZE - İsrail'in esir takasının 3'üncü turunda serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'in esir takasının 3'üncü turunda Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı 110 Filistinli mahkum, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Mahkumlar halk tarafından omuzlarda taşınırken, çok sayıda kişi mahkumlarla kucaklaşmak için birbiriyle yarıştı. Anlaşma kapsamında ayrıca 9 mahkumun Gazze Şeridi'ne geçişine izin verildi.