Filistinli yetkili Mustafa Bergusi'ye göre İsrail, tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli yetkili Mustafa Bergusi'ye göre İsrail, tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak istiyor

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimi artırarak sürdürdüğü işgal politikasındaki amacının tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak olduğunu belirtti.

07.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimi artırarak sürdürdüğü işgal politikasındaki amacının tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak olduğunu belirtti.

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede artan gerilimin tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek İsrail'in bir sene geçmesine rağmen saldırılarını devam ettirdiğine dikkati çekti.

İsrail'in hedefinin, saldırıları sürdürerek Gazze ile Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik etnik temizlik gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Bergusi, "İsrail'in amacı aynı şekilde Lübnan'ı da yok etmektir. Ayrıca İsrail saldırılarını Filistin ve Lübnan ile yeterli görmeyecek ve ateşi bütün bir bölgeye yaymak isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bergusi, "Orta Doğu haritasını tamamen İsrail'in askeri, siyasi ve ekonomik hegemonyasına açık hale getirerek yeniden çizmek isteyen bir İsrail gücünden bahsediyoruz. Bu durum sadece Filistin halkını değil, tüm Arap ve İslam halklarını hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

" Türkiye, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve İsrail'i durdurmaya teşvik ediyor"

Filistinli siyasi isim Türkiye'nin Filistin konusunda çabalarını da takdir ettiklerini dile getirdi.

Bergusi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkiye halkını takdir ediyoruz ve Türkiye halkının geçmişten bugüne Filistin halkını nasıl sevdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin son dönemde en çok takdir ettiğimiz kararı Türkiye'nin İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesme kararı oldu.

Bu, İsrail'e boykot ve yaptırım uygulama çağrımıza örnek bir yanıt oldu ve dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapmaya devam edeceğini ve diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğini umuyoruz. Türkiye sadece bize destek vermekle kalmıyor, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve İsrail'i durdurmaya teşvik ediyor."

"İsrail, Ayşenur gibi aktivistleri Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için hedef alıyor"

Bergusi, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen barışçıl bir gösteride kasten hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de açıklamasında unutmadı.

İsrail'in daha önce de insan haklarını aktivistlerini engellemeye çalıştığına dikkati çeken Bergusi, "İsrail, Ayşenur Ezgi Eygi gibi insan hakları aktivistlerini Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için hedef alıyor. Bu yeni bir şey değil. Bildiğiniz gibi İsrail askerleri Rachel Corrie adlı başka bir Amerikan vatandaşını Filistin'de yaşanan ev gasbını durdurmak isterken buldozerlerle öldürdü. Hatta o sadece Amerikalı değil aynı zamanda Yahudi olmasına rağmen Filistin halkının hakkını aradığı için öldürdüler." diye konuştu.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda insan hakları aktivistlerinin yanı sıra gazetecileri ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığını hatırlatan Bergusi, şunları aktardı:

"Gazeteci Şirin Abu Akile'yi de Filistin'deki gerçekleri aktarmasını engellemek için katlettiler. Aynı şey doktorlarımızın öldürmesinde de geçerli. İsrail'in öldürdüğü 881 doktor, sağlık görevlisi ve hemşiremiz var, İsrail'in öldürdüğü 173'ten fazla gazeteci var. Hedefler aynı. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırım."

"Her çocuğun öldürüldüğünü görünce yüreğim yanıyor."

Bergusi, Filistinli çocukların güvenli ve mutlu bir şekilde yaşaması için çalıştıklarını ifade ederek, öldürülen her çocuk için yüreğinin yandığını söyledi.

Filistinli yetkili sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkımıza mesajım, kendilerinin çok fedakarlık yapmış büyük insanlar olduklarını unutmamalarıdır. Her çocuğun öldürüldüğünü görünce yüreğim yanıyor. Beni en çok etkileyen şey bir çocuğun iki elini de kaybetmesi yani bir İsrail bombardımanı sonrası iki kolunun kesilmesi oldu. O çocuk sadece 5 yaşındaydı ve annesine şunu soruyordu: 'Anne büyüdüğümde ellerim tekrar yerine gelecek mi?'

Elbette zor ve acımasız bir sahneydi, çünkü şu anda Filistin'de elleri veya ayaklarını savaş sebebiyle kaybetmiş 1300'den fazla çocuk var. Şu anda anne ve babasını şehit vermiş en az 20 bin çocuk var. En az 17 bin çocuk şehit oldu. Bu nedenle Filistinli çocukların güvenli, mutlu ve emniyet içinde yaşayacağı bir geleceğe ulaşmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili Mustafa Bergusi'ye göre İsrail, tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 14:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli yetkili Mustafa Bergusi'ye göre İsrail, tansiyonu yükseltmek ve ateşi tüm bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.