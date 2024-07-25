Filistinli yetkililer, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını yalanlarla dolu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Filistinli yetkililer, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını yalanlarla dolu olarak nitelendirdi

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının 'yalanlarla dolu' olduğunu belirtti. Bergusi, Netanyahu'nun konuşmasının ABD Kongresi için bir utanç oturumu olduğunu ifade ederken, Rişk ise konuşmanın tam bir yalan şöleni olduğunu değerlendirdi.

25.07.2024 01:23
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti.

Bergusi, Netanyahu'nun davet üzerine Kongre'deki ortak oturumda gerçekleştirdiği konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturumun, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" olduğunu ifade eden Bergusi, Netanyahu'nun iddia ettiği medeniyetin, medeniyet değil bir çöküş olduğunu kaydetti.

Filistinli yetkili, Gazze'de 48 bin Filistinlinin, 17 bin çocuğun öldürüldüğünü, 1200 Filistinli çocuğun ellerinin ve ayaklarının kesildiğini, evleri yıkıldıktan sonra 2 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

Bergusi, "Netanyahu'nun konuşması yalanlarla dolu. İsrail'in yardım gönderdiği ve tüm dünyanın bu konuda yalan söylediği söylemiyle Nazi propagandacısı (Joseph) Goebbels'i geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Hamas'tan Rişk de Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Cani Netanyahu'nun konuşması tam bir yalan şöleni ve dünyanın aklıyla alay etmekti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye 23 Temmuz Salı günü ulaşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki ortak oturumda bugün yaklaşık 1 saat süren konuşma yapmış, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürmüştü.

Netanyahu'nun konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli yetkililer, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını yalanlarla dolu olarak nitelendirdi - Son Dakika

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