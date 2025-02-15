Filistinliler Topraklarında Kalmak İstiyor - Son Dakika
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Filistinliler Topraklarında Kalmak İstiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı, Filistinlilerin topraklarına bağlı kaldığını ve barış istediğini vurguladı.

15.02.2025 00:47
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin, kendilerini hedef alan yerinden etme planlarına karşın topraklarına bağlı olduklarını ve terk etmek istemediklerini belirtti.

Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yer alan haberine göre, Safedi, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nin halkını yerinden etmeden yeniden inşasına dayalı bir Arap önerisi üzerinde çalışıldığını belirten Safedi, "Filistinliler topraklarına bağlıdır. Orayı terk etmek istemiyorlar. Topraklarında barış ile yaşamak istiyorlar." sözlerine yer verdi.

Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşasına birçok kez katkıda bulunduğunu aktaran Safedi, çatışmayı kökünden çözmenin önemine dikkat çekerek, "kalıcı ve adil barışın işgale son verilmesi ve Filistin topraklarında bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabileceğini" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile 11 Şubat'ta görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler Topraklarında Kalmak İstiyor - Son Dakika

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