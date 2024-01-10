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Filistinlilerden Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek - Son Dakika
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Filistinlilerden Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir araya gelen Filistinli aktivistler, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek gösterisi düzenledi. Filistinliler, üzerinde Filistin ve Güney Afrika bayrakları bulunan ve 'Teşekkürler Güney Afrika' yazan dövizler taşıdılar. İsrail'e karşı açılan soykırım davasının ilk duruşması yarın başlıyor.

Filistinlilerden Uluslararası Adalet Divanı\'nda İsrail\'e soykırım davası açan Güney Afrika\'ya destek
10.01.2024 - 21:58,  Güncelleme: 21:59
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- Filistinlilerden Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir araya gelen Filistinli aktivistler, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde bir araya gelen Filistinli aktivistler, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek gösterisi düzenledi. Filistinliler, üzerinde Filistin ve Güney Afrika bayrakları bulunan ve "Teşekkürler Güney Afrika" yazan dövizler taşıdılar.

"Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurmak için Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki çabalarını engellemek için hiçbir yasal gerekçe yok"

Göstericilerden Dr. Muhammed El-Halis yaptığı açıklamada, "Burada Filistin halkı adına Güney Afrika'ya teşekkür etmek için bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne Güney Afrikalıların geçmişte yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle yabancı olmadıklarının belirtti. El-Halis, "Başkan Nelson Mandela, Filistin halkı özgür ve muzaffer olmadıkça ve İsrail işgalinden meşru haklarını elde etmedikçe devrimin zafere ulaşamayacağını söylemişti. Uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan tüm yol ve yöntemlerle İsrail işgaline karşı direnme hakkına sahip olduğumuzu ve Filistin halkının direnişi konusunda farklı bir tutum sergileyen ülkeleri sözlerinden dönmeye ve Filistin halkının haklarını elde etme hakkını desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

Tüm ülkeleri Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaya yönelik çabalarında Güney Afrika'ya destek olmaya çağıran El-Halis, "Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurmak için Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki çabalarını engellemek için hiçbir yasal gerekçe yok" dedi.

"Güney Afrika'ya Filistin'in yanında durduğu için teşekkür ediyoruz"

Göstericilerden Jawad Hoshiya ise yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluma mesajımız, özgürlük ve bağımsızlık haklarını elde etmelerinde Filistin halkının yanında durmalarıdır. Güney Afrika'ya Filistin'in yanında durduğu için teşekkür ediyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail işgalinin daha fazla katliam yapmasını önlemek için sesini yükseltmeye ve diplomatik çabaları desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

İsrail'e karşı açılan soykırım davasının ilk duruşması yarın başlıyor

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması ise yarın Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BM'nin sivil mahkemesi olarak biliniyor ve Güney Afrika ve İsrail UAD'ye bağlı ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Güney Afrika, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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