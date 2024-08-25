Filistinlilerin Gazze'deki mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları panelde ele alındı - Son Dakika
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Filistinlilerin Gazze'deki mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları panelde ele alındı

TRT World ekipleri tarafından çekilen 'Kutsal İşgal' belgeselinin gösterimi öncesinde düzenlenen panelde, Filistinlilerin Gazze'deki mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları tartışıldı. Panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin, yazar ve aktivist Aaron Mate, hemşire Ahmed Kouta ve İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

25.08.2024 03:17
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Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı.

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Nazilerden kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate'nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve çevrim içi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

Mate, İsrailli yetkililerce yürütülen dezenformasyon kampanyalarının sürekliliğinin altını çizerek dezenformasyonun etkisine dikkati çekti.

Büyük uluslararası medya kuruluşlarının doğrulunu sorgulamadan yaydıkları "kafası kesilen bebekler" iddiasını hatırlatan Mate, bu iddiaların Batı medyası tarafından eleştirilmeden benimsenmesini eleştirdi.

Mate, "Propaganda açığa çıkarılmalı ve gerçek galip gelmelidir." dedi.

Panele çevrim içi olarak katılan Gideon Levy de İsrail toplumundaki "köklü inkar ve suç ortaklığına" dikkati çekti.

Levy, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırısının Filistinlilere karşı devam eden şiddetin örtülü bir gerekçesi olarak kullanıldığını belirterek, "Hiçbir şey İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptıklarını haklı gösteremez. İsrail'in ahlaki ya da yasal sınırlar olmaksızın istediği her şeyi yapma hakkına sahip olduğu inancı son derece rahatsız edicidir." dedi.

Levy, İsrail kamuoyunun Gazze'de yaşanan dehşeti büyük ölçüde görmezden geldiğini de vurguladı.

"Gazze'deki her hane sevdiği birini kaybetti"

Kouta ise Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yaptığı süre boyunca çeşitli acılara tanıklık ettiğini belirterek, "Gazze'deki her hane sevdiği birini kaybetti." dedi.

Gazze'de sağlık personellerinin yaralılarla uğraşırken yaşadığı çaresizliği anlatan Kouta, "Hastanede çalışırken hava saldırılarının yıkıcı etkilerini gördüm. Bu keder ve kayıplara ilk elden tanık olmak yürek burkuyor." ifadelerini kullandı.

Amerikalı aktivist Benjamin de ABD'deki genel siyasi manzarayı değerlendirirken, her iki büyük siyasi partinin de İsrail'e verdiği sarsılmaz desteği eleştirdi.

ABD'de büyüyen protesto hareketleri ve bunların değişim yaratma potansiyeli konusunda iyimser olduğunu kaydeden Benjamin, "ABD'de kamuoyu değişiyor ve biz çoğunluğu temsil ediyoruz. Her iki büyük siyasi partinin de İsrail'e verdiği ezici desteğe rağmen, protesto hareketlerinin değişim yaratabilecek baskısı giderek artıyor." değerlendirmesini yaptı.

Panelin ardından belgeselin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinlilerin Gazze'deki mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları panelde ele alındı - Son Dakika

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