Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü 500 Bini Aştı - Son Dakika
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Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü 500 Bini Aştı

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Son 72 saatte Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinli sayısı 500 bini geçti.

29.01.2025 16:49
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- Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinlilerin sayısı 500 bini geride bıraktı

GAZZE - Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi. Açıklamada, Filistinlilerin Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden kuzeye döndüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü 500 Bini Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü 500 Bini Aştı - Son Dakika
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