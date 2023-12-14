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Filistinlilerin yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor - Son Dakika
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Filistinlilerin yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

Filistinlilerin yüzde 60\'ı Hamas\'ı destekliyor
14.12.2023 - 04:23,
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Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve yayımlanan anket çalışması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, 22 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kamuoyu anketine göre, yüzde 60 oranındaki Filistinli, Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü ve savaş bittikten sonra Gazze'nin yönetiminde olmasını desteklerken, yüzde 16 oranındaki katılımcı ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olmadığı bir ulusal birlik hükümetiyle Filistin Yönetimi'ni tercih etti.

Yüzde 7'lik kısım da sadece Abbas yönetimini tercih ederken, kalanlar ise diğer seçenekler arasında dağıtıldı.

Anket sonucunda, yüzde 81'lik çoğunluğun, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin geleceğini tartışmak üzere toplantılara katılmasına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 70'i, İsrail'in, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşamayacağına inanıyor.

Ankete göre, Filistin halkının yüzde 72'si, Hamas'ın savaştan sonra Gazze Şeridi'ni yönetmeye geri dönmeyi başaracağına inanırken, yüzde 23'ü buna inanmıyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü, savaşın durmasından sonra Gazze Şeridi'nin geleceğini tartışmak üzere, Filistin Yönetimi'nin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerinin katılımıyla ABD ile toplantılara katılmasına karşı çıkarken, yüzde 33'ü bunu destekledi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı saldırının nedenlerine ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 81'i, bunun "yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ile Filistin vatandaşlarına yönelik saldırılarını önlemek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak" amacıyla gerçekleştiği görüşünde.

Katılımcıların yüzde 14'ü ise saldırının, İran komplosu olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 70'i, İsrail'in, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldırma hedefine ulaşmada başarısız olmasını beklerken, yalnızca yüzde 8'i İsrail'in başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın performansından memnun olanların oranı yüzde 14'te kalırken, Abbas yönetiminden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 85 oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Filistinlilerin yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor - Son Dakika


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