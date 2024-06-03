Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar veren şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin araca cam bardak fırlatarak sileceğine zarar verdiği ve kendisini de yaraladığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

03.06.2024 18:12
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde belediye başkanının makam aracının üzerinde bardak kırıp zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi'nin makam aracına geçen cumartesi gecesi belediye hizmet binası önünde park halindeyken zarar verildi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen B.K. gözaltına alındı. Üzerine cam bardak fırlattığı aracın sileceğine zarar veren şüphelinin kendisini de yaraladığı ve kanını makam aracına sürdüğü tespit edildi. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kınadığı olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar verilmesi olayına ilişkin kamu malına zarar verme suçu kapsamında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, 03.06.2024 tarihinde Finike Adliyesi'nde mevcutlu olarak işlemleri tamamlanmış olup, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

HABER- KAMERA: ANTALYA,

Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

Mustafa Geyikçi, Finike, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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