Finike'de kazada ölen Ahsengül İnce'nin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Finike'de kazada ölen Ahsengül İnce'nin cenazesi ailesine teslim edildi

Finike\'de kazada ölen Ahsengül İnce\'nin cenazesi ailesine teslim edildi
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Antalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı ve cenazesi ailesi ile yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için morga giren baba gözyaşı döktü, güçlükle ayakta duran babayı yakınları koluna girerek araca bindirdi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Antalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından İnce'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim almak için morga giren baba, uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran babayı yakınları koluna girerek araca bindirdi. Ahsengül İnce'nin cenazesi Finike ilçesinde toprağa verilecek.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Finike'de kazada ölen Ahsengül İnce'nin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de kazada ölen Ahsengül İnce'nin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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