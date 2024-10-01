Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. Stubb, 2 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini değerlendirirken, Gazze ve Filistin topraklarındaki durum ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi güncel konuları da ele alacak. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk geliyor.

01.10.2024 17:54
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Stubb'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Stubb'ı Cumhurbaşkanlığı kapısında karşılarken, iki devlet başkanı daha sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Törende, ilk olarak Finlandiya Ulusal Marşı, daha sonra da İstiklal Marşı çaldı.

Resmi törenin ardından iki devlet başkanı, ikili görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı konutuna geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamasında, iki devlet başkanının görüşmelerinde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler ele alınacağı ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Öte yandan, Stubb'ın bu ziyareti, Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin oluşmasının 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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