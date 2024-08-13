Finlandiya Parlamentosu Üyesi İsrail'e Tepki Gösterdi

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Finlandiya Parlamentosunun Afganistan doğumlu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nasima Razmyar, ülkesinin "soykırım yapan bir devletle silah ticareti yapmasının ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

Helsinki Times'ın haberine göre, Razmyar, Finlandiya'nın Gazze politikasını eleştirdi.

Razmyar, "Finlandiya hükümetinin, soykırım yapan bir devletle silah ticareti yapması iki yüzlülüktür." ifadesini kullandı.

Hükümeti, İsrail'e "ticari yaptırım" uygulamaya çağıran Razmyar, "Hükümet artık durumu gözlemleme bahanesinin arkasına saklanamaz." yorumunu yaptı.

Razmyar, Finlandiya'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteği askıya almasını da eleştirdi.

Finlandiya'nın saldırıların sona ermesi için "belirsiz bir temennide" bulunmaktan fazlasını yapmadığını söyleyen Razmyar, "(Finlandiya) Barışı sağlamak veya tarafları sorumlu tutmak için herhangi bir somut adım atmadı." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli öldü, 92 bin 152 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 623 Filistinli hayatını kaybetti.