Finlandiya ve Çin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Finlandiya ve Çin İşbirliği Vurgusu

Finlandiya ve Çin İşbirliği Vurgusu
06.07.2026 15:05
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Cumhurbaşkanı Stubb ve Bakan Wang, işbirliğini güçlendirme ve ortak zorluklarla mücadeleye karar verdi.

TURKU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve resmi ziyaret amacıyla Finlandiya'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, işbirliği ve koordinasyonu güçlendirme ve ortak zorluklarla birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldı.

Stubb ve Wang, pazar günü Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku kentinde bir araya geldi.

Stubb, Finlandiya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1950 yılından bu yana geçen sürede Çin'in politika, ekonomi, sosyal istikrar ile bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda kayda değer başarılar elde ederek bir kalkınma mucizesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Uluslararası konjonktürün kritik bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çeken Stubb, Çin'in günümüz dünyasına değerli bir istikrar kazandırdığını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konulan dört küresel inisiyatifin uluslararası konjonktüre ilişkin kapsamlı ve derinlikli bir değerlendirme sunduğunu, buna yönelik çözüm yollarını ise açık ve sistematik biçimde ortaya koyduğunu belirten Stubb, söz konusu inisiyatiflerin uluslararası topluma yol göstermesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Stubb, Çin'le üst düzey etkileşimleri güçlendirmeyi, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmeyi, çok taraflı koordinasyonu derinleştirmeyi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeyi arzuladığını dile getirdi.

Wang ise bu yılın Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 105. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, ÇKP'nin Çin halkına ülkenin ulusal şartlarına uygun başarılı bir kalkınma yolu kurma konusunda önderlik ettiğini, hızlı ekonomik büyüme ile uzun vadeli sosyal istikrar olmak üzere iki büyük başarıya imza attığını ve yüksek kaliteli kalkınma yoluyla Çin modernleşmesini kapsamlı şekilde ilerlettiğini ifade etti.

Mevcut uluslararası konjonktürün kaos ve kargaşayla dolu olduğuna, dünyanın ise yeniden güçlünün zayıfı ezdiği bir düzene geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in dünya barışı, istikrarı ve kalkınması için önemli bir güç olmayı sürdüreceğini söyledi.

Wang, iki ülke liderinin stratejik yönlendirmesi doğrultusunda Finlandiya ile birlikte çalışmaya, Çin-Finlandiya geleceğe dönük yeni tip işbirliği ortaklığına bağlı kalmaya, koordinasyonu güçlendirmeye, fırsatları birlikte değerlendirmeye ve ortak zorluklarla birlikte mücadele etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Alexander Stubb, Yapay Zeka, Finlandiya, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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