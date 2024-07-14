FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky: Etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız - Son Dakika
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FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky: Etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Başkanı Ahmed Shawky, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, 'Etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız.' dedi. Shawky, TRT 12 Punto'da jüri üyeliği yaparken platformun film yapımcıları için faydalarını ve projeleri değerlendirirken önem verdiği kriterleri anlattı. Ayrıca, Filistin konulu filmlerin gösterilmesinin önemine de vurgu yaptı.

14.07.2024 11:23
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Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Başkanı Ahmed Shawky, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız." dedi.

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto"da jüri üyeliği yapan Shawky, platformun film yapımcıları için faydalarını, projeleri değerlendirirken önem verdiği kriterleri ve bu yılki etkinlikte Filistin konulu filmlerin gösterilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Shawky, her yapımcının projesine maddi destek ararken zayıf bir konumda olduğuna işaret ederek, "Film yapımcılarının çok sayıda fikri ve tutkusu var. Fikirlerini bir ileri adıma taşımak için her zaman başka birinin maddi desteğine muhtaçlar. İşte bu bağlamda 12 Punto çok etkileyici bir görev üstleniyor. Katılımcılara verilen bilgiler, görüşmeler, yapılan dersler, paneller ve ustalık okulları, adaylara projelerini finanse edebilmek için çok önemli fırsatlar sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Yapımcı olsam bu platformun bir parçası olurdum"

TRT 12 Punto'da film yapımcıları ve sinema meraklılarının eşsiz tecrübeler edineceğini kaydeden Shawky, "Ben film yapımcısı olsaydım ve elimde bir projem olsaydı, muhakkak bu platformun bir parçası olurdum." ifadesini kullandı.

Ahmed Shawky, TRT 12 Punto'ya katılan projelerin değerlendirme sürecine de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Genellikle önüme gelen projeleri kıyasladığım ve kazananı belirlemeye çalıştığım zaman, tıpkı bundan önce El Gouna Film Festivali'nde yaptığım gibi, kendime şu iki soruyu soruyorum; Neden bu film ve neden bu yapımcı? Bunun yanı sıra bu filmin neden önemli olduğunu sorguluyorum. Sanatsal sebeplerden mi yoksa siyasi sebeplerden mi önemli veya tetiklediği bir duygusallık mı var? Bunları merak ediyorum. Bir de tabii söz konusu yapımcının neden bu filmi yapmak istediğini irdeliyorum, çünkü bazen çok önemli bir konuyu işleyen yapıma rastlıyorsunuz fakat bunu gönderen yapımcının o konuya dair hiçbir hassasiyeti yok. Sadece durumdan faydalanmaya çalışıyor veya 'Herkes x hakkında konuşuyor. Ben de x hakkında film yapmalıyım.' diye hareket ediyor. Genellikle filme ve yapımcıya dair kriterlerim bunlar. Yanı sıra bir filmin yapılabilirliğini, sağlam bir finansal planı olup olmadığını da sorguluyorum. Öngördükleri bütçeyi nasıl tamamlayabilecekler? Bu tür sorulara cevap arıyorum. Jüri üyeleriyle kendi fikrimizi paylaşırken bu konuları da irdeliyoruz."

"Sinema, dünyadan izole bir şey değil"

TRT 12 Punto'nun açık hava film gösterimlerinde bu yıl Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer vermesine ilişkin ise Shawky, "Sinemanın dünyadan izole bir şey olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız. Sanırım şu an dünyanın 6 veya 7 ülkesinde savaş var ve bu çatışmalar milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bu yüzden her festival, her film platformu bu konularda sorumluluk sahibi olmalı ve doğru bildiğini savunan adımlar atmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 6. kez düzenlenen TRT 12 Punto bu akşam yapılacak törenin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Trt, Sanat, Uluslararası İlişkiler, Medya, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky: Etrafımızda yaşananlara karşı sağır kalamayız - Son Dakika

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